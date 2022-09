Intel Raptor Lake, siamo agli sgoccioli: saranno queste le CPU al lancio?

In uno scoppiettante finale di agosto 2022, AMD ha presentato ufficialmente i nuovi Ryzen 7000, processori destinati al mercato consumer che rappresentano uno spartiacque col passato attraverso il nuovo socket AM5 e l'interfaccia LGA. Ma Intel come risponderà?

La risposta, in molti, già la sapranno. Infatti, nel corso dell'autunno anche il team blu dovrebbe mettere sul piatto la sua nuova infornata di processori, vale a dire la tredicesima generazione Intel Core e seconda ad architettura ibrida.

Sempre in chiusura del mese di agosto, abbiamo avuto l'occasione di dare un'occhiata alla possibile lineup Intel Raptor Lake, che nelle ultime ore potrebbe essere stata corretta in qualche parte, con l'aggiunta non solo delle CPU prive di iGPU, ma anche della sottofamiglia T.

I documenti apparsi in rete sono stati pubblicati dai ragazzi di WCCFTech e troverete le immagini in calce alla notizia, ma ecco quale dovrebbe essere la batteria di lancio della prossima generazione Intel.

Intel Raptor Lake-S

Intel Core i5-13400: 6 P-Core + 4 E-Core, 20 MB di Cache, 2,5 GHz di clock base e TDP di 65 W

Intel Core i7-13700: 8 P-Core + 8 E-Core, 30 MB di Cache, 2,1 GHz di clock base e TDP di 65 W

Intel Core i9-13900: 8 P-Core + 16 E-Core, 36 MB di Cache, 2,0 GHz di clock base e TDP di 65 W

Intel Core i5-13600K : 6 P-Core + 8 E-Core, 24 MB di Cache, 3,5 GHz di clock base e TDP di 125 W

: 6 P-Core + 8 E-Core, 24 MB di Cache, 3,5 GHz di clock base e TDP di 125 W Intel Core i7-13700K: 8 P-Core + 8 E-Core, 30 MB di Cache, 3,4 GHz di clock base e TDP di 125 W

Intel Core i9-13900K: 8 P-Core + 16 E-Core, 36 MB di Cache, 3,0 GHz di clock base e TDP di 125 W

Intel Raptor Lake-S (F e KF)

Intel Core i5-13400F: 6 P-Core + 4 E-Core, 20 MB di Cache, 2,5 GHz di clock base e TDP di 65 W

Intel Core i5-13600KF : 6 P-Core + 8 E-Core, 24 MB di Cache, 3,5 GHz di clock base e TDP di 125 W

: 6 P-Core + 8 E-Core, 24 MB di Cache, 3,5 GHz di clock base e TDP di 125 W Intel Core i7-13700F: 8 P-Core + 8 E-Core, 30 MB di Cache, 2,1 GHz di clock base e TDP di 65 W

Intel Core i7-13700KF: 8 P-Core + 8 E-Core, 30 MB di Cache, 3,4 GHz di clock base e TDP di 125 W

Intel Core i9-13900F: 8 P-Core + 16 E-Core, 36 MB di Cache, 2,0 GHz di clock base e TDP di 65 W

Intel Core i9-13900KF: 8 P-Core + 16 E-Core, 36 MB di Cache, 3,0 GHz di clock base e TDP di 125 W

Intel Raptor Lake-S (T)

Intel Core i7-13700T: 8 P-Core + 8 E-Core, 30 MB di Cache, 1,4 GHz di clock base e TDP di 35 W

Intel Core i9-13900T: 8 P-Core + 16 E-Core, 36 MB di Cache, 1,1 GHz di clock base e TDP di 35 W

Naturalmente rientriamo anche in questo caso nel campo delle indiscrezioni, tuttavia sembrera una lineup verosimile e particolarmente completa. Non ci resta che attendere il lancio ufficiale per averne conferma o smentita.