Intel Raptor Lake sorprende: il nuovo benchmark dell'i9-13900 sbaraglia la concorrenza

Man mano che il lancio dei processori Intel di nuova generazione si avvicina, spuntano sul web prezzi e specifiche tecniche degli Intel Core Raptor Lake, insieme ad una lunga serie di benchmark. Oggi, un nuovo test mette alla prova l'Intel Core i9-13900 su Geekbench 5, con dei risultati sorprendenti.

Il benchmark è stato riportato dal portale BenchLeaks su Twitter e mostra performance e punteggi dell'Intel Core i9-13900, insieme alle sue specifiche tecniche. In termini tecnici, il benchmark conferma ancora una volta che la CPU vanta 8 P-Core con architettura Golden Cove e 16 E-Core con architettura Gracemont, per un totale di 24 Core e 32 Thread.

Dal benchmark emerge anche che l'Intel Core i9-13900 ha un turbo clock di 5.576 MHz, contro i 5.081 MHz dell'Intel Core i9-12900, il che dovrebbe dargli un netto vantaggio rispetto al predecessore nei test in Single-Core. Per quanto riguarda invece il Multi-Core, la CPU ha dei Core con un'architettura più efficiente in termini energetici e che dovrebbe garantire anche un miglioramento delle performance in caso di processi che richiedono un workload particolarmente intenso.

In termini di punteggio su GeekBench, comunque l'Intel Core i9-13900 arriva a 2.130 Punti in Single-Core e 20.131 Punti in Multi-Core, contro i 1.934 in Single-Core e i 18.284 in Multi-Core dell'Intel Core i9-12900. Grazie alla frequenza di clock più elevata ed all'ingrandimento della memoria cache L3, inoltre, il nuovo top di gamma di Intel è di gran lunga la CPU più veloce di Santa Clara nelle operazioni in virgola mobile e tra interi, superando rispettivamente del 15% e del 17% tutte le CPU Intel Alder Lake di dodicesima generazione.

A confronto con le CPU AMD, e nello specifico con l'AMD Ryzen 7 5800X, le performance in Single-Core del top di gamma Raptor Lake sono maggiori del 23,3%, mentre le performance in Multi-Core arrivano all'87,4% in più rispetto alla CPU di fascia alta del produttore di Sunnyvale.