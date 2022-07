Intel Raptor Lake, spunta l'i5-13600K: benchmark da sogno, batte il Ryzen 9 5950X

Dopo aver dato un'occhiata ai primi test dell'Intel Core i9-13900K, arrivano finalmente in rete i benchmark della CPU midrange Intel Core i5-13600K, che potrebbe essere un vero e proprio mostro di potenza, surclassando l'Intel Core i5-12600K con architettura Alder Lake.

Nello specifico, l'Intel Core i5-13600K avrà un totale di 14 Core, di cui 6 P-Core con architettura Raptor Cove e 8 E-Core con architettura Gracemont. All'atto pratico, ciò significa che il numero di P-Core rimarrà lo stesso del corrispettivo di attuale generazione, l'i5-12600K, ma il numero di E-Core raddoppierà. In percentuale, ci troviamo di fronte ad un aumento del numero di Core del 40% e del numero di Thread del 25%.

Gli ultimi test della CPU mostra una frequenza massima in boost di 5,1 GHz nei test ad un solo Core e di 4,9 GHz nei test in multi-core, con i Core Gracemont che possono arrivare alla frequenza massima di 3,9 GHz. Il sample utilizzato per la prova, inoltre, ha un TDP di 175 W, che potrebbe corrispondere, dopo le ottimizzazioni dei prossimi mesi, a dei consumi pari a 160 W nel modello per il mercato.

In termini di performance, i test della CPU su CineBench R23 e su CPU-Z danno dei risultati incredibili: stiamo parlando di 830 punti in Single-Core e di 10.031 punti in Multi-Core su CPU-Z, ovvero il 10% in più in Single-Core e il 40% in più in Multi-Core rispetto all'Intel Core i5-12600K. Su CPU-Z, inoltre, il risultato è di poco inferiore a quello dell'Intel Core i9-12900K, il top di gamma della generazione Alder Lake.

Su CineBench R23, invece, il punteggio della CPU è di 1.387 punti in Single-Core e di 24.420 punti in Multi-Core. Ciò significa che il processore è più veloce di un AMD Ryzen 9 5950X, il top di gamma della linea Ryzen 3 di AMD, che vanta un totale di 16 Core. Mentre aspettiamo ulteriori conferme sui risultati dei test, vi ricordiamo che Intel presenterà le CPU Raptor Lake nei prossimi mesi, forse già durante l'evento Innovation di settembre.