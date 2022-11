Intel Raptor Lake: si svela anche il Core i7-1370P, clock fino a 5,0 GHz

Continuano i leak sulle CPU Intel Raptor Lake per laptop: dopo aver scoperto che i processori per la mobilità di nuova generazione di Intel saranno lanciati al CES 2023, emerge oggi l'Intel Core i7-1370P, una componente a bassi consumi perfetta per la fascia media.

La CPU è comparsa sul database di GeekBench come parte della lineup DynaBook di Toshiba, che è specializzata in laptop tradizionali, dunque sembra certo che il processore non sia destinato a un convertibile, a un all-in-one o ad un mini PC. Sfortunatamente, però, l'Intel Core i7-1370P non sembra essere troppo diverso dalla controparte Alder Lake di fascia alta, l'Intel Core i7-1280P.

Nello specifico, entrambe le CPU hanno 14 Core e 20 Thread, con una configurazione divisa in 6 P-Core e 8 E-Core, confermando che il Core Count delle CPU Raptor Lake mobile resterà invariato rispetto a quello della generazione Alder Lake. Inoltre, entrambe le architetture dovrebbero avere lo stesso ammontare di cache L1 e L3, con quest'ultima pari a 24 MB totali. La grande novità dovrebbe invece stare nella frequenza di clock, dal momento che l'Intel Core i7-1370P dovrebbe arrivare a 5,0 GHz di frequenza, contro i 4,8 GHz del Core i7-1280P di scorsa generazione.

Il clock confermato dal benchmark su Geekbench è inoltre il più alto per la serie P di CPU laptop di Intel, almeno fino ad ora. La frequenza base della CPU si ferma invece a 1,90 GHz: si tratta in questo caso di un dato inferiore sia all'Intel Core i7-1270P che all'Intel Core i7-1280P, che avevano un clock base pari a 2,20 GHz.

In generale, benché sia difficile fare dei confronti inter-generazionali a causa del thermal throttling che Intel utilizza per la gestione delle temperature delle CPU della serie P, sembra evidente che l'Intel Core i7-1370P avrà performance superiori rispetto ai predecessori della linea Alder Lake, soprattutto nel caso degli applicativi Multi-Core.