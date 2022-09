Intel Raptor Lake, svelata la feature Wi-Fi Proximity Sensing: sarà utilissima su laptop

Dopo avervi parlato dell'auto-leak di Intel sulla CPU Raptor Lake a 34 Core, arriva oggi un'altra interessante novità sui processori della compagnia di Santa Clara, che questa volta riguarda però le CPU Intel Raptor Lake per laptop: queste ultime, infatti, potrebbero essere capaci di individuare la posizione dell'utente nello spazio.

A quanto pare, infatti, le CPU Raptor Lake per laptop avranno il Wi-Fi Proximity Sensing, ovvero una tecnologia proprietaria di Intel che permette al PC di capire quando un essere umano si sta avvicinando allo schermo e quando questi se ne allontana. La funzione verrà utilizzata ovviamente per far accendere, spegnere e passare in standby automaticamente i PC portatili senza il bisogno di alcun comando dell'utente.

Sfortunatamente, Wi-Fi Proximity Sensing è una feature esclusiva dei processori con architettura Raptor Lake, perciò non potrete utilizzarla sui PC meno recenti, compresi quelli con chip Alder Lake di dodicesima generazione. Inoltre, non è detto che la tecnologia sia disponibile sin dal day-one dell'uscita dei primi laptop con CPU Raptor Lake, poiché Intel dovrà rilasciare degli appositi driver per attivarne il funzionamento.

Intel non ha ancora specificato se la feature sarà in grado di riconoscere solo gli utenti umani o anche cani, gatti e altri animali da compagnia, che così potrebbero inavvertitamente accendere il PC. Allo stesso modo, non è ancora stato chiarito se la tecnologia Wi-Fi Proximity Sensing riuscirà a distinguere un utente umano dall'altro, anche se tale possibilità sembra nettamente improbabile.

Ad ogni modo, vi ricordiamo che le CPU Intel Raptor Lake sono state svelate il 27 settembre e usciranno nei prossimi mesi sul mercato, probabilmente con dei lanci "scaglionati" sia nel settore laptop che in quello delle CPU per desktop.