Intel Raptor Lake, trapela la lineup per laptop: si punta al gaming di fascia alta

Delle CPU Intel per laptop sappiamo ancora poco: Intel ha infatti solo svelato l'utile funzione Wi-Fi Proximity Sensing, ma non ha spiegato quanti e quali processori comporranno la sua lineup. Oggi, però, un leaker sembra aver pubblicato una lista delle CPU Intel Raptor Lake per laptop.

L'elenco arriva dal noto insidere Momomo_US, che su Twitter ha riportato i nomi di ben quattro CPU Intel Raptor Lake mobili, ovvero:

L' Intel Core i9-13900HK

L'Intel Core i7-13700H

L'Intel Core i7-13620H

L'Intel Core i5-13420H

Le indiscrezioni arrivano in un momento di grandi leak per le componenti per laptop next-gen, dal momento che, solo negli ultimi giorni, sono trapelate in rete sia la lineup delle AMD Radeon RX 7000 mobili che l'esistenza della versione laptop della RTX 4090 di NVIDIA. Ovviamente, sia le nuove schede video che i processori Raptor Lake di fascia alta saranno pensati perlopiù per il gaming.

In particolare, dedicate ai videogiocatori in mobilità saranno le CPU Intel Core i9-13900HK e Intel Core i7-13700H. La più performante tra le due, ovvero l'Intel Core i9, garantirà un totale di 14 Core, divisi in sei P-Core e otto E-Core, rispettivamente con frequenza pari a 5,4 GHz e 5,0 GHz.

I due processori con il suffisso -20, ovvero l'Intel Core i7-13620H e l'Intel Core i5-13420H, dovrebbero invece essere dei rebrand delle CPU Intel Alder Lake di dodicesima generazione. In ogni caso, tutte le CPU mobile dovrebbero essere inizialmente integrate in proposte laptop con GPU Intel Arc e, in un secondo momento, NVIDIA. Invece, pare che le schede grafiche AMD saranno accompagnate solo da CPU AMD lato laptop.