Intel Raptor Lake: ufficiale supporto alle RAM ultraveloci, ma c'è un limite

Solo qualche giorno fa, Intel ha presentato i processori Raptor Lake, seconda generazione ibrida e tredicesima in generale per il produttore statunitense. Insieme ai nuovi P-Core, i nuovi processori mostreranno una maggiore propensione verso l'overclock delle RAM.

Non a caso, si parlava già al lancio di un supporto fino a 5600 MT/s. Tuttavia, nelle ultime ore sulle pagine ufficiali del colosso dei processori sono comparse nuove memorie supportate che alzano l'asticella in maniera sostanziale.

Con il nuovo aggiornamento di compatibilità, le memorie più veloci ora supportate sono le seguenti:

G-Skill DDR5-7466 CL36 – F5-7466J3648G16GX2-TZ5RK

G-Skill DDR5-7600 CL36 – F5-7600J3648G16GX2-TZ5RK

Queste memorie risultano già compatibili con l'i9-13900K e i profili più performanti sarebbero confermati per la Asus Z790 ROG Maximus Hero e per la Apex, ma anche sulle Aorus Tachyon. Tuttavia, il kit più veloce attualmente in commercio non supera i 6600 MT/s, quindi occorre ragionare in termini di lanci futuri. Passando ad altre fasce di prezzo, le schede ROG Strix e le MSI MPG Carbon si fermerebbero a 7200 MT/s.

Nel frattempo, ricordiamo che alcuni brand sono al lavoro per portare AMD EXPO per le RAM DDR5 anche su Intel. Il primo a lavorarci in maniera più concreta è stato Gigabyte, ma solo in futuro scopriremo quanto questo potrà migliorare l'esperienza generale.