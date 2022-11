Intel Raptor Lake veloce come un fulmine: ecco la Z790 di Sonic!

Di recente vi abbiamo raccontato la nostra esperienza con l'ultimo appuntamento del franchise dedicato al riccio blu più famoso del mondo nella nostra recensione di Sonic Frontiers, ma gli appassionati avranno anche altro su cui puntare gli occhi!

Cavalcando l'entusiasmo di questa straordinaria uscita di SEGA, infatti, AsRock ha voluto fare un regalo ai suoi fan con una nuova scheda madre ispirata a Sonic, la nuova Z790 PG Sonic, con una livrea personalizzata a tinte blu e acciaio spazzolato, pronta per rotolare nei PC di chi sta costruendo una nuova, fiammante build basata sui processori Intel Raptor Lake, tredicesima generazione e seconda con la rinomata architettura ibrida a core eterogenei.

La scheda ha 14+1+1 fasi di alimentazione, quattro porte M.2 di espansione PCIe Gen5, una Gen5 x16 per schede video, supporto a memorie fino a 128GB su standard DDR5 con compatibilità XMP ed EXPO e connettività completa con Killer 2.5G. Insomma, un'edizione progettata a puntino per offrire tutto ciò che un giocatore possa desiderare per la propria build di fascia medio-alta.

Potrete apprezzare la particolare estetica di questa scheda madre Z790 nel video di presentazione che troverete in calce, ma vi ricordiamo che non si tratta dell'unica curiosità di questo periodo per il produttore, che solo di recente ha fatto parlare di sé per un curioso monitor AsRock da inserire nel case del PC.