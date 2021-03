Intel riceve una multa salata: 2,2 miliardi di dollari per violazione di brevetti

Il nuovo CEO di Intel Pat Gelsinger ha iniziato da relativamente poco a ricoprire questa carica, ma ha già qualche grande grattacapo da risolvere: l’ultimo tra questi è una multa di circa 2,2 miliardi di dollari, stabilita da una giuria dello Stato federato del Texas in seguito alla presunta violazione di due brevetti da parte dell’azienda.

Stando a quanto riportato da Ars Technica, infatti, in questa causa l’altra parte interessata, ovvero l’azienda VLSI Technology LLC, risulta essere la detentrice dei brevetti d’interesse che una volta appartenevano a NXP Semiconductors, società olandese parte di Philips ma scorporatasi nel 2006. Scendendo nel dettaglio, tali documenti riguardavano tecnologie pensate per la riduzione del consumo da parte dei chip: il primo brevetto tra i due trattava nello specifico la metodologia di memorizzazione della tensione minima di un processore, mentre il secondo riguarda l’alterazione dinamica delle frequenze di clock di un BUS come tecnica di risparmio energetico.

Intel, dunque, è stata giudicata colpevole, dopo avere tentato di giustificarsi affermando che le tecnologie da essa usate sono versioni ideate internamente con tecniche più sofisticate rispetto a quelle proposte in questi brevetti. Nonostante ciò, la società di Santa Clara può ancora presentare ricorso: in caso di fallimento, però, tale multa verrà confermata e diventerà ufficialmente una delle più salate in ambito violazione di brevetti nella storia degli Stati Uniti.

Restando in tema Intel, l’azienda ha deciso di dismettere il programma PTPP per la garanzia estesa alle CPU degli overclocker. O ancora, di recente ha rilasciato alcune dichiarazioni contro Apple riguardo la differenza nelle prestazioni tra i PC con processori Intel e computer con chip M1.