Intel rilancia sull'IA: Panther Lake due volte più potente di Arrow Lake

In attesa di scoprire la nuova roadmap di Intel verso l'era Angstrom, che con ogni probabilità verrà presentata durante il prossimo IFS Direct Connect del 21 febbraio 2024, il CEO dell'azienda, Pat Gelsinger, è tornato a parlare dei prodotti consumer delle prossime generazioni.

Il particolare, durante l'ultima call sugli utili, relativa al Q4 2023, il numero uno del team blu si è soffermato su Arrow Lake, Lunar Lake e Panther Lake.

Arrow Lake e Lunar Lake, in particolare, miglioreranno di molto le prestazioni già offerte da Meteor Lake lato IA, con NPU ancora più potenti e avanzati.

Tuttavia, sarà Panther Lake a offrire il vero balzo generazionale in tal senso. Come ha spiegato Gelsinger, "la piattaforma Core Ultra oggi offre prestazioni al top lato IA, mentre le piattaforme di nuova generazione, Lunar Lake e Arrow Lake, arriveranno già nel corso dell'anno con prestazioni IA triplicate. Nel 2025, con Panther Lake aumenteremo le prestazioni IA fino a un ulteriore 2x".

Una dichiarazione forte, che ci consente di quantificare anche l'interesse di Intel per questo particolare tipo di applicazione anche nel mercato consumer. Panther Lake sarà la prima generazione di processori basati sul nodo avanzato 18A. Secondo i rumor, a bordo dovrebbe esserci un'architettura ibrida con microarchitettura Cougar Cove per i P-Core e Darkmont per gli E-Core.