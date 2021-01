Intel rilascia il primo update del 2021 ai driver grafici: le novità e come scaricarlo

Dopo gli aggiornamenti di fine 2020 forniti da Intel e NVIDIA, il colosso di Bob Swan ha lanciato ufficialmente anche il primo update del 2021 per i suoi driver grafici: ecco quali sono le novità in arrivo e come scaricare la versione Intel DCH 27.20.100.9126 sul vostro computer portatile o desktop con sistema operativo Windows 10.

Innanzitutto, come da prassi, specifichiamo che soltanto le versioni 1709, 1903, 1909, 2004 e 20H2 di Windows 10 potranno ricevere questi nuovi driver, i quali si focalizzano su correzioni di bug e miglioramenti, mentre non portano nuove funzionalità o supporto ad altri videogiochi rilasciati sul mercato negli ultimi mesi dell’anno appena conclusosi.

Nel changelog dei driver DCH 27.20.100.9126 appaiono, per esempio, la risoluzione a un bug per cui gli utenti notavano una schermata nera nell'app YouCam Camera Preview & Video Playback; o ancora, la risoluzione di vari problemi durante la riproduzione di contenuti Netflix su Microsoft Edge, unico browser in grado di supportare lo streaming di alta qualità.

Nonostante ciò, questa patch non avrebbe risolto tutti i problemi su Windows 10: Intel ha infatti segnalato che sussistono ancora bug come flash durante la modalità di visualizzazione 3D con processori di undicesima generazione; prestazioni inferiori rispetto al previsto in giochi come Dark Souls III, Watch Dogs: Legion e Cyberpunk 2077; o ancora, cali di FPS durante la visione di alcuni video di YouTube in Chrome o Edge con qualsiasi versione dei driver Intel, su cui stanno lavorando anche Microsoft e Google.

Questi bug, molto probabilmente, verranno risolti con il prossimo aggiornamento, ma intanto è possibile scaricare gli ultimi driver tramite lo strumento apposito Driver & Support Assistant fornito da Intel tramite browser Web. Nella pagina dedicata basterà cliccare sull'icona "verifica aggiornamenti" per controllarne la disponibilità; nel caso in cui non risulti scaricabile, invitiamo gli utenti ad attendere ancora qualche giorno per il rollout globale graduale.

A proposito di Windows 10, di recente Microsoft ha svelato che il sistema operativo riceverà un “ringiovanimento radicale” nel corso del 2021. Altra novità molto attesa dagli utenti è poi Windows 10X, versione più leggera e modulare dell’OS del colosso di Redmond atteso per l’arrivo sul mercato tra 2021 e 2022.