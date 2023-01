Intel, ripartono le operazioni in Russia? Mosca lo suggerisce, ma c'è già la smentita

Dopo l'inizio del conflitto russo-ucraino dello scorso anno, numerose aziende occidentali hanno abbandonato Mosca. all'epoca, Intel aveva sospeso le forniture di chip insieme ad AMD e NVIDIA: a questa mossa fece seguito, nel giro di pochi giorni, anche il blocco ai download di software e driver per gli utenti russi che possedevano componenti Intel.

Dopo quasi dodici mesi dall'inizio della guerra, Intel sembrava essere tornata sui propri passi: come riporta Tom's Hardware citando fonti della stampa russa e bielorussa, la compagnia americana avrebbe ridato il via al download libero di software e driver per i PC localizzati nella Federazione Russa. I report della stampa di Mosca e Minsk, inoltre, sembravano suggerire che anche Microsoft avesse riabilitato gli aggiornamenti automatici di Windows 11 per i PC localizzati nei due Paesi colpiti dalle sanzioni internazionali.

Intel è andata persino oltre le sanzioni imposte dalla politica internazionale contro il Cremlino negli ultimi mesi, sospendendo prima le forniture di chip alla Russia e poi bloccando ogni sua operazione nel Paese. La condotta del Team Blu ha anche ispirato compagnie come AMD e NVIDIA a fare altrettanto. Il repentino cambio di politica segnalato dalla stampa russa e bielorussa, insomma, appare decisamente inaspettato e va preso con le pinze.

La stessa Intel ha confermato, sempre ai colleghi di Tom's Hardware, che "non ci sono stati cambiamenti di recente nelle nostre operazioni Russia". Anche Microsoft ha detto la sua a riguardo, spiegando che, al contrario di quanto stabilito dai report russi, "abbiamo fermato tutte le vendite di nuovi prodotti e servizi in Russia, e ci stiamo attenendo alle sanzioni imposte dall'Unione Europea, dagli Stati Uniti e dal Regno Unito".

Al contempo, però, testate russe come Izvestia e CNews hanno spiegato che i loro giornalisti hanno potuto accedere alle pagine download del sito web di Intel senza dover mascherare il proprio IP con una VPN fin dallo scorso 11 gennaio. Non è chiaro come ciò sia stato possibile, dal momento che il sito web di Intel non è accessibile dagli utenti russi tramite motori di ricerca quali Google e Yandex.