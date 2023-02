Intel, nessun ritardo verso il nodo a 1 nanometro: la roadmap aggiornata

Mentre i prezzi delle GPU Intel ARC continuano a scendere rendendole dei veri e propri best buy alla loro prima apparizione sul mercato, il chipmaker americano guarda costantemente al futuro, seguendo la sua preannunciata roadmap verso l'Angstrom.

Sono diversi i nodi prodotti con litografia EUV che vedremo nel prossimo futuro. Primo, in ordine di apparizione, sarà l'Intel 4 a 7 nanometri, che dovrebbe fare il suo ingresso sul mercato con Meteor Lake. In seguito sarà il turno di Intel 3, con particolare focus sull'incremento dell'efficienza e delle prestazioni per watt.

Le cose, a questo punto, inizieranno a farsi interessanti. Non a caso si parla del coinvolgimento di ASML, produttore delle macchine EUV delle fab di Intel per rendere possibile lo sviluppo dei nodi da 1,8 nanometri in giù. I primi dovrebbero essere 20A e 18A, seguiti a stretto giro dal nodo 14A a 1,4 nanometri.

I processi a 1 nanometro, stando alle previsioni della stessa ASML, dovrebbero essere disponibili dal 2028, mentre le macchine EUV che renderanno possibile il passaggio da 20A a 18A dovrebbero essere disponibili a partire dal 2026. Insomma, stando alle proiezioni del partner di Intel, la roadmap annunciata nel 2021 starebbe rispettando le tempistiche, ma il team blu non si è ancora esposto in tal senso, continuando a lavorare duramente anche sul presente, come dimostra la nostra recensione del MSI Titan GT77 dotato delle più recenti (e potenti) soluzioni consumer sul mercato, tra cui il processore Intel Core i9-13950HX e la grafica NVIDIA GeForce RTX 4090.