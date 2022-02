Intel rivela ASIC BonanzaMine per mining Bitcoin: che sistema all'avanguardia!

L’interesse di Intel per il mondo della Blockchain si è manifestato ufficialmente in queste ore con il debutto internazionale del sistema ASIC BonanzaMine dedicato al mining di Bitcoin. I prezzi non sono noti, ma i dettagli tecnici ormai non sono più segreti: ecco le performance che promette il nuovo chip targato Intel.

Come ripreso da WikiChip Fuse, che ha ottenuto accesso anche alle prime fotografie ufficiali del sistema, Intel ha rivelato il tutto nel contesto della conferenza 2022 dell'Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) per la International Solid-State Circuits Conference (ISSCC), come già annunciato qualche settimana fa.

BonanzaMine sarà un ASIC ad alta efficienza energetica che integrerà tutti i componenti essenziali in un singolo computer: incorpora quattro schede hash, un'unità di controllo Intel FPGA, quattro ventole e un alimentatore programmabile, nel formato compatto che potete vedere nella immagine in conclusione alla notizia. L’unità di controllo si trova posizionata in alto, mentre l’unità di alimentazione è collocata verticalmente a sinistra. A supportare il Field Programmable Gate Array Intel sarà un core ARM Cortex che si occuperà di gestire i carichi di lavoro nel mining.

Il chip BonanzaMine in sé misura 4,14 x 3,42 mm ed è prodotto con processo a 7 nanometri. In totale, ogni sistema ospita 300 die ottimizzati esclusivamente per il mining di Bitcoin tramite SHA256. In totale si parla della produzione di 40 THash/s consumando 3600 W.

Riprendendo nuovamente le dichiarazioni di Raja Koduri, Senior Vice President e General Manager della divisione Accelerated Computing Systems and Graphics, “Il nostro acceleratore blockchain verrà spedito entro la fine dell'anno. Siamo coinvolti direttamente con i clienti che condividono i nostri obiettivi di sostenibilità. Argo Blockchain, BLOCK (precedentemente noto come Square) e GRIID Infrastructure sono i nostri primi clienti”.

