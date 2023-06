Intel, rivoluzione path tracing: vuole portarlo anche sulle GPU integrate

A quanto pare, le ambizioni di Intel nel campo della grafica in tempo reale sono piuttosto elevate. Per i suoi scopi, proprio come NVIDIA, si servirà delle reti neurali, del resto già fondamentali nella super-risoluzione del suo XeSS.

Al contrario di AMD, infatti, sia team verde che team blu si sono buttati a capofitto nelle tecnologie ausiliarie per riuscire a superare la Legge di Moore grazie all'Intelligenza Artificiale e in particolare Intel l'ha fatto sin dalla sua prima generazione di schede video consumer dedicate al gaming.

Ciò che Intel ha in mente per il futuro è ancora più avanzato, affidando gran parte del lavoro al rendering neurale in tempo reale anziché alla potenza bruta del proprio hardware.

Sono diversi i paper pubblicati finora dalla compagnia (Neural Prefiltering; Path Tracing), mostrando come nel tempo stia riuscendo a migliorare l'efficienza di questo flusso di lavoro in ray tracing, shading e sampling.

Con questi sistemi potrebbe diventare molto più semplice gestire questo tipo di attività anche con schede video e adattatori grafici più economici, addirittura iGPU e le nuove Intel ARC. Con il neural rendering, si parla di un livello di compressione tra il 70 e il 95%, con effetti migliorativi e soprattutto con piena interazione, dal momento che si tratta di attività in tempo reale.

I suoi strumenti iniziali verranno resi open-source, come prova e per rendere più rapido e ampio il bacino di test ma anche lo sviluppo futuro.

Sempre a proposito di IA, ricordiamo anche la recente presentazione dell'IA generativa per immagini a 360 gradi di Intel.