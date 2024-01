Intel, la nuova roadmap è in arrivo: l'Era Angstrom entra nel vivo dal 2025

Nonostante il CEO di Intel abbia parlato di un rallentamento della Legge di Moore negli ultimi anni, il Team Blu procede spedito nello sviluppo dei suoi nodi produttivi di ultima generazione. Nelle prossime settimane, in particolare, scopriremo come Intel intende andare oltre il nodo 18A, a 1,8 nm, dal 2025 in poi.

Con una press release pubblicata sul sito web di Intel, la compagnia ha annunciato che il prossimo evento IFS Direct Connect si terrà il 21 febbraio. Durante il keynote, Intel Foundry Services (IFS, per l'appunto) parlerà della sua roadmap al di là dell'ambizioso piano "Five Nodes in Four Years", anche noto agli addetti ai lavori come 5N4Y, che dovrebbe concludersi nel 2025.

Il piano 5N4Y dovrebbe permettere ad Intel di sviluppare cinque nodi produttivi in quattro anni, arrivando fino ai processi produttivi a 2 nm (20 Å) e a 1,8 nm (18 Å). Dopo il 2025, anno per il quale è prevista la messa a produzione del nodo Intel 18A (a 1,8 nm), non è chiaro come procederà lo sviluppo dei nuovi nodi del colosso di Santa Clara. Per questo, il panel del 21 febbraio sarà importantissimo, delineando tutta la strategia futura di Intel, che avrà delle ripercussioni anche sui prodotti consumer dell'azienda per la prossima decade.

Non a caso, dunque, tra gli speaker dell'evento ci saranno Pat Gelsinger, il CEO di Intel (che recentemente ha fatto scalpore per le sue dure critiche a NVIDIA), Stu Pann, General Manager di Intel Foundry Services, Ann Kelleher, Vice Presidente di Intel per lo sviluppo dei processi tecnologici, e Keyvan Esfarjani, General Manager delle catene produttive di Intel. Probabilmente, sarà la parte di keynote tenuta da Kelleher quella da tenere d'occhio per l'annuncio dei nuovi nodi di Intel dopo il 2025, sui quali per il momento il Team Blu non ha ancora rilasciato alcuna informazione ufficiale.