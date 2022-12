Intel, nuova roadmap CPU in arrivo? Fissato un webinar a metà dicembre

Dopo aver scoperto i piani di Intel per il 2030 e oltre, che promettono di raggiungere chip con mille miliardi di transistor entro la fine del decennio, arriva oggi l'annuncio che il colosso di Santa Clara svelerà la sua roadmap per il settore consumer durante un webinar della prossima settimana.

L'evento sembra essersi reso necessario dopo il marcato calo del mercato dei PC e delle loro componenti, il quale ha colpito duramente proprio Intel, dal momento che l'azienda è la più grande produttrice di microprocessori al mondo. Al momento, d'altro canto, delle prospettive future per il settore client di Intel sappiamo ancora poco.

Nella seconda metà del 2024, l'azienda vuole avviare la produzione di CPU a 1,8 nm, sfruttando il nodo proprietario 18A, ma prima di allora dovrebbe anche rilasciare i processori Intel Meteor Lake di quattordicesima generazione, in arrivo a fine 2023, e le CPU Arrow Lake, in uscita proprio nel 2024. Negli ultimi tempi, invece, la compagnia ha (strategicamente?) evitato di parlare delle CPU Lunar Lake, in arrivo nel 2025.

Al contempo, numerosi sono i leak che parlano di un refresh delle CPU Raptor Lake di tredicesima generazione, quest'ultimo in arrivo nel mese di settembre 2023 e che potrebbe sostituirsi a Meteor Lake, facendo slittare di un anno tutte le uscite programmate dell'azienda. Al momento, dunque, la roadmap per il futuro dei processori Intel sembra più incerta che mai.

Il webiner, che sarà condotto dagli Executive Vice President di Intel Michelle Johnston Holthaus e Christoph Schell, dovrà dunque fare luce sulle proposte del Team Blu per i prossimi anni, sia lato CPU che lato GPU, e, possibilmente, fornire anche qualche informazione aggiuntiva sui chip per server della linea Sapphire Rapids.