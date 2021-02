Intel Rocket Lake, apparsa su Geekbench la CPU i5-11600K

La serie di processori Intel Rocket Lake continua a mostrarsi sempre più nei vari modelli che la compongono: dopo avere visto i punteggi Geekbench delle CPU di fascia alta Intel Core i9-11900T e i7-11700, vediamo uno dei pochi processori della gamma i5, ovvero la variante i5-11600K, nei dettagli resi noti sempre tramite il suddetto database.

Come riportato anche dai colleghi di Videocardz grazie alla tip di Leakbench su Twitter, attualmente la CPU Rocket Lake-S i5-11600K risulta avere 6 core e 12 thread, per un clock di base di 3,9 GHz e un boost clock di 4,9 GHz. Secondo la scheda registrata su Geekbench, la build su cui è stata testata include una scheda madre Gigabyte Z490M e memoria DDR4 a 2133 MHz, ergo al lancio ufficiale possiamo aspettarci dei benchmark migliori con una configurazione migliore lato RAM.

In ogni caso, per ora il punteggio registrato è di 1565 punti single-core e 6220 punti multi-core, risultando quindi più lenta della CPU rivale AMD Ryzen 5 5600X a 6 core ma rispettivamente il 19% e il 13% più veloce rispetto ai modelli predecessori della serie Intel Comet Lake. Per ora il nostro consiglio è quello di prendere tutti questi dati con le pinze, soprattutto per le motivazioni citate sopra, in attesa dell’approdo sul mercato tra circa un mese.

Altro processore Intel Rocket Lake di fascia media apparso sempre su Geekbench verso fine gennaio è invece il modello i5-11500 da 6 core e 12 thread, attualmente dai punteggi migliori rispetto all’i7-11700K lato single-core.