Intel Rocket Lake, ecco i principali benchmark emersi sulle nuove CPU

Presentate nel corso del keynote Intel al CES 2021, le CPU di undicesima generazione Rocket Lake sono prossime all'arrivo sul mercato. Nel corso dei giorni siamo stati letteralmente inondati dai leak sulle prestazioni della nuova famiglia di processori desktop di Intel perciò è il momento di fare un po' di chiarezza.

Quest'anno Intel ha deciso di proporre una gamma che parte dai processori i5 per la sua nuova architettura, forse anche per aumentare la varietà di opzioni sulle fasce più alte.

Abbiamo infatti ben tre processori Intel Core i9, con rispettive varianti senza grafica integrata. Il processore di punta sarà l'i9-11900K, seguito dalla variante non-K e dal modello 11900T con TDP ridotto. Le CPU Intel Core i9 di undicesima generazione avranno tutte 8 Core e 16 Thread con tecnologia Hyperthreading.

I processori Intel Core i7 di quest'anno avranno, come i fratelli maggiori, 8 Core e 16 Thread. Anche in questo caso le varianti saranno tre con l'i7-11700K in cima, una variante non-K e l'11700T con TDP di appena 35W.

Chiude la gamma i5, con numerose varianti tutte a 6 Core e 12 Thread. Partiamo dal piccolo i5-11400 con grafica Intel Xe 24 a 192 Core e la sua alternativa a TDP ridotto. A livello intermedio troviamo l'i5-11500 con il modello 11500T a seguire e infine i modelli più prestanti, l'i5-11600K e la variante non-K. Anche in questo caso è disponibile una variante a bassi consumi.

I benchmark emersi finora su GeekBench V5 ci consentono di farci un'idea delle principali differenze prestazionali fra i membri della nuova famiglia Intel in relazione fra loro ma anche con la scorsa generazione e la controparte AMD. Alcuni dei risultati sono stati aggiornati nel tempo, grazie anche al lavoro dei colleghi di VideoCardz.

Intel Core i9-11900K - Single Core 1905/ Multi Core 10994;

Intel Core i7-11700K - Single Core 1807 / Multi Core 10673;

Intel Core i7-11700 - Single Core 1718 / Multi Core 9443;

Intel Core i5-11600K - Single Core 1565 / Multi Core 6220;

Intel Core i5-11500 - Single Core 1563 / Multi Core 7349;

Intel Core i5-11400 - Single Core 1495 / Multi Core 6620.

D'obbligo il paragone con la scorsa generazione:

Intel Core i9-10900K - Single Core 1402 / Multi Core 10933;

Intel Core i7-10700K - Single Core 1346 / Multi Core 8953;

Intel Core i5-10600K - Single Core 1313 / Multi Core 7005;

Intel Core i5-10500 - Single Core 1177 / Multi Core 5973;

Intel Core i5-10400 - Single Core 1114 / Multi Core 5661;

Anche i processori AMD Ryzen Serie 5000 hanno alzato tantissimo l'asticella delle prestazioni, soprattutto nelle operazioni multi-core:

AMD Ryzen 9 5950X - Single Core 1682 / Multi Core 16726;

AMD Ryzen 9 5900X - Single Core 1664 / Multi Core 14061;

AMD Ryzen 7 5800X - Single Core 1669 / Multi Core 10427;

AMD Ryzen 5 5600X - Single Core 1606 / Multi Core 8102;

Impressionanti ad esempio le prestazioni dell'i5-11400 che, in Single Core, riesce a superare anche l'i9-10900K con 1495 punti contro i 1402 del top di gamma Comet Lake. In generale, il salto generazionale nelle operazioni a Core singolo sono evidenti su tutta la linea, ponendo l'i9-11900K in cima a tutte le classifiche, anche e sopratutto nei confronti di AMD che invece primeggia nelle operazioni a più Core.