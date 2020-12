Intel Rocket Lake: Biostar e Asrock confermano il supporto dei chipset Z490

Secondo quanto riportato su un banner condiviso su Twitter da @momomo_us, Biostar è il primo produttore a confermare ufficialmente il supporto alle CPU Intel Core di undicesima generazione Rocket Lake sulle schede madri serie 400.

Le schede madri Biostar Racing Z490 sono quindi le prime a ricevere il supporto alla nuova serie di processori Intel che, ricordiamo, condivide il socket LGA-1200 con i processori Intel Comet Lake del 2020.



La seconda buona notizia è che anche ASRock avrebbe in maniera indiretta confermato la compatibilità con le nuove CPU Intel, tramite il changelog del nuovo aggiornamento firmware per la linea Z490, W480 e H470. Da notare che molte delle schede madri serie 400 commercializzate lo scorso anno vantassero già il supporto hardware allo standard PCIe Gen4, pur non esistendo ancora CPU in grado di sfruttare questo nuovo tipo di interfaccia.



La linea di processori Rocket Lake verrà presentata al CES 2021 tra pochissimi giorni insieme alla nuova generazione di schede madri serie 500, tra cui Z590, H570 e B560. Le nuove schede madri saranno disponibili all'acquisto immediatamente dopo l'annuncio, mentre per i processori di nuova generazione dovremo aspettare marzo 2021.



Nell'attesa, vi consigliamo di dare un'occhiata agli incredibili primi benchmark di Intel Core i9-11900K apparsi nel database di Ashes of The Singularity, dove la nuova CPU di fascia altissima Intel appare del 10% superiore rispetto ad AMD Ryzen 9 5950X e Intel Core i9-10900K.