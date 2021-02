Intel Rocket Lake: ecco le date di apertura preordini, lancio sul mercato e i prezzi

La gamma Intel Rocket Lake continua a essere protagonista delle indiscrezioni degli appassionati, i quali proseguono anche nella ricerca di benchmark nei vari database online. L’ultima e forse la più interessante riguarda i prezzi preliminari di preordine e la data presumibilmente ufficiale di lancio sul mercato.

Come riportato infatti da Wccftech e diffuso in rete dal noto tipster harukaze5719, il rivenditore statunitense Milwaukeepc ha elencato la gamma Rocket Lake con i prezzi a cui intenderebbe proporli ai clienti in preordine, notevolmente gonfiati rispetto ai prezzi di vendita consigliati ufficiali. Come potete vedere dall’immagine in calce all’articolo, le cifre attuali sono le seguenti:

Core i9-11900K - 599,99 Dollari

Core i9-11900KF - 579,99 Dollari

Core i9-11900 - 509,99 Dollari

Core i9-11900F - 479,99 Dollari

Core i7-11700K - 484,99 Dollari

Core i7-11700KF - 454,99 Dollari

Core i7-11700 - 389,99 Dollari

Core i7-11700F - 359,99 Dollari

Core i5-11600K - 309,99 Dollari

Core i5-11600KF - 279,99 Dollari

Core i5-11600 - 264,99 Dollari

Core i5-11500 - 234,99 Dollari

Core i5-11400 - 214,99 Dollari

Core i5-11400F - 179,99 Dollari

Anche il negozio tedesco MindFactory avrebbe inoltre aggiunto al proprio listino il modello Intel Core i7-11700K a 469 Euro IVA inclusa, prezzo comunque particolarmente elevato rispetto alle cifre più tipiche per processori octa-core; nonostante ciò, nella pagina del prodotto risulterebbero essere già oltre 40 le unità preordinate.

Giungendo infine alle fatidiche date diffuse da Wccftech, l’intera gamma di CPU Intel Rocket Lake di 11a generazione dovrebbe essere annunciata il 16 marzo, data in cui i preordini verranno anche aperti nei negozi partner, mentre il 30 marzo 2021 dovrebbe essere la data del lancio definitivo. Sebbene l’azienda statunitense abbia già confermato che marzo 2021 sarà ufficialmente il mese di approdo sul mercato, per ora invitiamo a prendere queste specifiche date con le pinze.

Nel mentre online è apparsa anche la prima recensione del chip Intel Core i7-11700 in versione Qualification Sample.