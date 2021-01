Intel Rocket Lake da record, raggiunti i 6.9 GHz in overclock?

Manca veramente poco alla presentazione ufficiale della serie di CPU di undicesima generazione Intel Rocket Lake, ma online si stanno già facendo strada i primi video di overclock da record: un filmato misterioso mostra infatti un processore Intel Rocket Lake-S raggiungere addirittura 6923 MHz grazie al raffreddamento ad azoto liquido.

Pubblicato su Twitter da VWorld, il video è ancora soggetto a qualche critica in quanto non è affatto chiaro chi stia eseguendo l’overclock e nemmeno chi sia l’autore del filmato. Nonostante ciò, i dati visti nel computer ripreso sembrerebbero abbastanza attendibili: si nota una scheda madre Gigabyte della serie Z590 e, nella schermata di CPU-Z, le cache Cypress Cove L1 (48KB) e L2 (512KB). Questi dati sono sufficienti per capire che si tratta di CPU della serie Rocket Lake.

Giungendo ai dati effettivi dell’overclock, il processore a 8 core e 16 thread in questione è stato overcloccato a 6923 MHz secondo uno dei video; anche la memoria in dotazione ha raggiunto 6666 Mhz a 1,83 V. Insomma, dati estremamente interessanti che potrebbero davvero definire il rilancio di Intel sul mercato delle CPU dopo un periodo dove AMD ha dominato. Trattandosi però di un video diffuso da tipster non noti e di cui non si conosca l’autore o l’overclocker effettivo, invitiamo tutti a prendere questi dati cum grano salis e attendere i benchmark e test successivi al lancio.

Intanto Intel ha annunciato che non solo fermerà definitivamente la produzione dei chip di nona generazione, ma anche quella delle schede madri con chipset 300: l’arresto delle spedizioni avverrà solamente il 28 gennaio 2022, ma i modelli interessati sono veramente molti.