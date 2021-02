Intel Rocket Lake, in rete i benchmark dei nuovi i9-11900T e i7-11700

Dopo aver dato uno sguardo ai punteggi delle varianti K dei processori Intel, spuntano finalmente in rete gli score della CPU Intel Core i9-11900T a TDP ridotto e dell'i7-11700 su scheda madre con chipset Z590.

I punteggi sono apparsi su Geekbench, nota piattaforma di benchmark in cui appaiono spesso anche processori non ancora in commercio, e le CPU sono state provate su sistemi con scheda madre Asus ROG Maximus XIII Z590 Hero, della quale abbiamo parlato nel nostro approfondimento dedicato alla nuova lineup Asus.

I processori Rocket Lake della serie T di Intel sono caratterizzati da un TDP limitato a 35W e sono ideate per l'integrazione all'interno di NUC o mini PC.

L'i9-11900T in particolare è una CPU a 8 core e 16 thread, con frequenza di base fissata a 1.51 GHz e boost fino a 4.89 GHz. L'Intel Core i7-11700, nella sua variante "non-K", differisce dall'i9-11900T per la frequenza di base, fissata a 2.50 GHz, e per il TDP a 65W.

Nonostante le limitazioni, questi processori di nuova generazione sembrano comportarsi molto bene, proponendo performance Single Core identiche, pari a 1718 punti. Nelle operazioni Multi-Core invece l'i7 beneficia delle minori limitazioni energetiche, producendo un punteggio di 9442 contro gli 8349 punti dell'i9 serie T.

Per un rapido confronto con le altre CPU dell'attuale generazione, entrambi riescono a superare agevolmente tutti i processori AMD di serie 5000 nelle performance Single Core, ma non le controparti Intel con moltiplicatore sbloccato.

Nelle operazioni Multi Core invece entrambe cedono il fianco alla concorrenza, proponendo performance non solo inferiori alle CPU Intel K, ma anche e soprattutto ai processori AMD Ryzen 5000, eccezion fatta per il Ryzen 5 5600X, che si conferma però come un'ottima alternativa per sistemi low budget, con i suoi 1606 e 8102 punti.