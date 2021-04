Intel Rocket Lake, rilasciati i primi driver ufficiali per la nuova grafica Iris Xe

Abbiamo sviscerato i segreti dell'incredibile architettura Cypress Cove nel nostro speciale dedicato ai processori Intel di undicesima generazione, che nascondono al loro interno una soluzione grafica col 50% di potenza in più rispetto alle CPU Comet Lake.

A tal proposito, nella giornata di ieri Intel ha finalmente rilasciato ufficialmente i primi driver per la grafica integrata Iris Xe per i processori della nuova lineup Rocket Lake, finora orfani di un supporto dedicato.

Il driver 27.20.100.9316 per Windows 10 porta finalmente in dote il supporto alla grafica integrata di ultima generazione, oltre a numerosi fix dedicati al gaming. Il pacchetto viene elencato alla data del 3 marzo, dunque è possibile che questa nuova release non sia tecnicamente diversa rispetto alle precedenti build, assicurando però il supporto ufficiale alle nuove CPU.

Ciò ha effettivamente un senso dal momento che la grafica integrata nelle CPU Rocket Lake condivide l'architettura con le altre GPU Iris Xe-LP.

Dando un'occhiata al changelog ufficiale, apprendiamo che sono stati introdotti diversi fix:

Risolti gli arresti anomali riscontrati durante l'avvio di OUTRIDERS su grafica Intel Iris Xe Max;

su grafica Intel Iris Xe Max; Miglioramento nei tempi di caricamento per DEATH STRANDING su grafica Iris Xe;

su grafica Iris Xe; Correzioni per la stabilità di DaVinci Resolve su grafica Intel Iris Xe Max;

su grafica Intel Iris Xe Max; Supporto per le API New Level Zero.

Il nuovo driver è compatibile con Windows 10 64-bit a partire dalla build 1803 RS4 di aprile 2018 e con processori a partire dalla sesta generazione Skylake.

Per approfondire, abbiamo voluto raccontare la nostra esperienza con il nuovo flagship Intel Core i9-11900K nella nostra recensione completa.