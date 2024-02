Intel, che salto con Arrow Lake e Lunar Lake! Avranno una GPU a 3 nm

Già al CES di gennaio, Intel ha confermato che i processori Lunar Lake e Arrow Lake usciranno nel 2024. Ora, il Team Blu si sbottona ulteriormente sulle sue CPU di prossima commercializzazione, rivelando chi produrrà gli Intel Core di quindicesima generazione e il loro corrispettivo sul mercato laptop.

Stando a quanto riportato da WCCFTech, infatti, il CEO di Intel Pat Gelsinger ha confermato che l'azienda utilizzerà i nodi N3 e N3B di TSMC per i suoi chip di nuova generazione. L'annuncio è arrivato durante una sessione dedicata agli analisti e alla stampa specializzata a margine dell'IFS Direct 2024 del 21 febbraio, durante la quale Gelsinger ha detto che "TSMC si occuperà degli ordini delle CPU, GPU e NPU Arrow Lake e Lunar Lake di Intel, utilizzando il processo N3B".

Successivamente, comunque, è stato chiarito che le GPU integrate di Lunar Lake useranno il nodo N3B, mentre le CPU e le NPU sfrutteranno il processo produttivo a 3 nm di prima generazione di TSMC, ossia il nodo N3. Dal momento che le prossime grafiche integrate Intel useranno l'architettura Xe2, possiamo aspettarci che anche le GPU discrete della linea Battlemage (sempre in arrivo nel 2024, sempre con architettura Xe2) verranno prodotte con un nodo a 3 nm di TSMC.

Per quanto riguarda Arrow Lake, invece, possiamo aspettarci un utilizzo del nodo N3 di TSMC per la GPU - che non avrà architettura Xe2, ma Xe+, una generazione intermedia tra Arc Alchemist e Battlemage - e del nodo Intel 20A (quest'ultimo prodotto "in casa" da Intel stessa) almeno per la CPU. L'azienda, infatti, ha già confermato che Arrow Lake sarà la prima generazione di CPU a 2 nm del Team Blu.

Si tratta dunque di un salto dal nodo N5 ai nodi N3 e N3B, che potrebbe portare con sé un vasto incremento in termini prestazionali. Non è un caso che proprio Gelsinger abbia commentato l'annuncio dicendo che "l'utilizzo dei nodi di TSMC ci permetterà di portare a termine l'architettura notebook di Intel che il mondo ha aspettato per anni".