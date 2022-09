Intel e Samsung mostrano un computer con schermo espandibile

Non è arrivato solamente l'annuncio della GPU Intel Arc A770 durante l'evento Innovation 2022, in quanto sono stati effettuati anche molteplici altri reveal. Tra questi, troviamo un computer con schermo espandibile. Si tratta di un progetto che vede di mezzo anche Samsung.

Infatti, durante il keynote Intel Innovation 2022 ci ha pensato direttamente JS Choi, CEO di Samsung Display, a mostrare un concept relativo a questa tipologia di prodotto. Più precisamente, sul palco è comparso un prototipo di PC con schermo allungabile, in grado di passare essenzialmente dalla diagonale del display di un tablet a quella di un computer portatile.

Per intenderci, si fa riferimento a un'estensione da 13 pollici a 17 pollici. "Annunciamo il primo display allungabile per PC da 17 pollici al mondo. [...] Questa soluzione soddisferà esigenze variabili, dalla richiesta di uno schermo più grande a una maggiore portabilità", ha dichiarato Choi. A livello di computer si punta dunque sui display allungabili, anziché sui pannelli pieghevoli (che si stanno diffondendo invece lato smartphone).

Per il resto, ricordiamo che durante l'evento sono arrivati anche diversi altri annunci. In primis c'è stata la presentazione dei processori Intel Raptor Lake, ma non è mancato anche il reveal di Intel Unison e Geti. Insomma, di certo le novità non mancano per l'azienda statunitense.