Intel si sbottona sulle GPU Arc: online il teardown della A770 e l'overclock della A750

Le GPU Intel Arc A750 e A770 arriveranno presto anche in Europa, perciò non deve stupire che il colosso di Santa Clara abbia avviato la campagna marketing delle schede in pompa magna negli scorsi giorni. Oggi, con un nuovo video, scopriamo alcune novità riguardo alla scheda tecnica delle due GPU Intel.

Protagonisti del video sono ancora una volta Ryan Shrout e Tom Petersen di Intel, che negli scorsi giorni hanno pubblicato la scheda tecnica quasi completa delle GPU Arc e hanno spiegato che le schede video desktop sono quasi pronte per il lancio, rassicurando il fan sul fatto che Intel stia lavorando alle GPU Arc di nuova generazione, in arrivo probabilmente il prossimo anno.

Il nuovo video, dunque, reitera buona parte delle informazioni già pubblicate in rete, focalizzandosi però anche sull'overclocking della Arc A770 e della Arc A750: un evento più unico che raro, dal momento che solitamente non è negli interessi dei produttori parlare delle capacità di overclock delle proprie schede. Al contrario, Intel ha ripreso e registrato una vera e propria overclocking session, che trovate sul canale YouTube dell'azienda e in calce a questa notizia.

In particolare, Petersen riesce a raggiungere la frequenza di 2.719 MHz sulla Arc A750 in Hitman 3, aggiustando il power limit della GPU a 228 W (contro i 185 W di stock) e raggiungendo temperature pari a 81°C sulla GPU e a 88°C sulla VRAM. Un risultato piuttosto buono per una scheda video che, per prezzo e caratteristiche, si trova nella fascia media e punta a concorrere con la RTX 3060 di NVIDIA.

Intel ha poi mostrato un teardown della scheda Arc A770, che ci mostra per la prima volta la GPU ACM-G10 e i suoi 16 GB di RAM GDDR6 (benché Intel abbia già confermato la Arc A770 da 8 GB, in uscita anche in Europa). Il design mostra un sistema di raffreddamento piuttosto avanzato, con due ventole e una camera in rame. Restano però ancora da capire le temperature raggiunte dalla scheda sotto stress. Per quanto riguarda l'output, invece, è confermata la presenza di tre DisplayPort 2.0 e di un connettore HDMI 2.1, che però potrebbe non essere presente sulle versioni custom degli AIB.