Intel: scarsa disponibilità di CPU a 14nm? Investimento da 1 miliardo in arrivo

E' sotto gli occhi di tutti il fatto che Intel stia avendo problemi di disponibilità per quanto riguarda le sue CPU a 14nm, con gli analisti che stanno invece elogiando AMD, prevedendo addirittura la possibilità che quest'ultima triplichi il suo market share. Tuttavia, ora arriva la decisa risposta di Intel, che investirà 1 miliardo di dollari.

Quest'ultimo servirà chiaramente a rafforzare la produzione dei chip con processo produttivo a 14nm, uno dei problemi che la società di Santa Clara deve risolvere quanto prima. L'annuncio è arrivato tramite una lettera firmata da Bob Swan, direttore finanziario e amministratore delegato a interim di Intel, che ha fatto sapere che anche la produzione a 10 nanometri sta facendo progressi. Gli investimenti in questo ambito vedranno il coinvolgimento dei siti produttivi in Irlanda, Israele, Arizona e Oregon. Ricordiamo, inoltre, che recentemente la società di Santa Clara ha assegnato un'intera fabbrica in Vietnam proprio alla produzione di chip a 14nm. Insomma, Intel sembra fare sul serio.

Nonostante questo, non si sa ancora con certezza quando il tutto tornerà alla normalità, con alcune stime che parlano di metà 2019, mentre le più ottimistiche descrivono come finestra il primo trimestre del prossimo anno. Che farà AMD nel frattempo? Staremo a vedere.