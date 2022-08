Intel scatenata: tantissimi dettagli sulle CPU Meteor Lake, Arrow Lake e Lunar Lake

Dopo aver scoperto che la iGPU dei processori Intel Meteor Lake supporterà il Ray-Tracing, è oggi la stessa Intel a sbottonarsi nuovamente non solo sulle CPU Meteor Lake di quattordicesima generazione, in arrivo nel 2023, ma anche sui processori Arrow Lake e Lunar Lake, rispettivamente in uscita nel 2024 e nel 2025.

Come già sappiamo da tempo, le CPU Meteor Lake avranno un'architettura ibrida, già inaugurata dai processori Intel Alder Lake di dodicesima generazione, e useranno il sistema di packaging 3D Foveros per inaugurare l'era multi-chiplet nella produzione dell'azienda. In particolare, Intel ha in programma il rilascio di tre generazioni di CPU con questa architettura, ossia Meteor Lake (2023), Arrow Lake (2024) e Lunar Lake (2025).

Questi processori dovrebbero tutti avere un layout comune a quattro tile, ovvero una CPU Tile, una Graphics Tile, una SoC Tile e una IOE Tile. La CPU Tile dei processori Meteor Lake dovrebbe essere realizzata con il nodo Intel 4 a 7 nm, mentre la SoC Tile e la IOE Tile saranno realizzate con il nodo N6 di TSMC. Infine, la GPU Tile di Meteor Lake sarà a 3 nm, e la sua produzione dovrebbe iniziare a breve: non a caso, TSMC ha iniziato a produrre chip a 3 nm negli scorsi giorni.

Intel ha anche spiegato che le CPU Meteor Lake arriveranno nel 2023 sia su desktop che su laptop, mentre le CPU Arrow Lake dovrebbero essere rilasciate nel corso del 2024. Entrambe le CPU (e, molto probabilmente, anche i processori Lunar Lake) useranno il socket LGA1851.

In termini di prestazioni ed efficienza, le CPU Meteor Lake dovrebbero garantire un miglioramento del 20% delle performance per watt rispetto alle CPU Intel Raptor Lake (in arrivo nel corso dell'autunno). L'architettura del processore sarà poi composta da P-Core Redwood Cove, quasi del tutto identici ai Raptor Cove di tredicesima generazione, e da E-Core Crestmont, che invece dovrebbero ricevere un'importante revisione in termini di architettura rispetto all'attuale Gracemont.

Per quanto riguarda Arrow Lake, invece, possiamo aspettarci che la quindicesima generazione di Intel Core arrivi con dei P-Core Lion Cove e degli E-Core Skymont, che dovrebbero aumentare il numero di Core fino a 40 o 48, sommando P-Core ed E-Core. Le CPU Arrow Lake dovrebbero essere realizzate con il nodo Intel 20A, che dovrebbe garantire miglioramenti del 15% rispetto alle CPU Meteor Lake, insieme al nodo N3 di TSMC per la GPU tile.

Infine, le CPU Lunar Lake di sedicesima generazione saranno realizzate con il nodo Intel 18A (+15% in termini di performance per watt rispetto a Arrow Lake). Secondo Intel, queste CPU permetteranno alla compagnia di ottenere la leadership sia nelle performance che nei consumi, mentre i primi chip di prova dovrebbero arrivare già entro la prima metà del 2023.