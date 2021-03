Intel, la prima scheda grafica Xe-HPG avrà prestazioni simili alla RTX 3070?

Le schede grafiche Intel Xe-HPG con GPU Intel DG2 continuano a essere protagoniste di diverse indiscrezioni di mercato: dopo avere visto i rumor riguardanti le specifiche dell’intera gamma, ora un tweet dell’ingegnere di casa Intel Raja Koduri ci svela alcuni possibili dettagli interessanti su una di queste schede.

Il post in questione lo potete vedere in calce all’articolo e in esso appare una foto dello stesso Koduri assieme ad altri dipendenti Intel che osservano un monitor con il test grafico 3DMark in corso e la seguente didascalia: “Dal 2012 al 2021, nello stesso laboratorio Intel Folsom, molti degli stessi ingegneri ma con più capelli grigi. All’epoca ero in Apple, all’opera sulla pre-produzione di Crystal Well, 9 anni dopo sto giocando con una GPU che è circa 20 volte più veloce”.

Crystal Well si tratta della CPU desktop Haswell di Intel con 128 MB aggiuntivi di cache DRAM incorporata e chip grafico integrato Iris Pro 5200 che, secondo i benchmark registrati su 3D Mark Fire Strike, ha ottenuto circa 1.450 punti. Ciò significa che una velocità superiore di circa 20 volte porterebbe la scheda grafica della serie Intel Xe-HPG in questione a prestazioni simili alla scheda NVIDIA GeForce RTX 3070, da noi recensita nella Founders Edition lo scorso ottobre.

Queste indiscrezioni vanno prese cum grano salis come consigliamo in occasioni come questa, però se si riveleranno corrette tra 2021 e 2022 probabilmente sarà possibile vedere un mercato GPU diviso tra i tre colossi AMD, Nvidia e Intel.

Rimanendo sempre nel mondo Intel, online sono emerse anche le specifiche della gamma di processori Tiger Lake-H di undicesima generazione.