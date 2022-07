Intel schiera la gru più potente al mondo per costruire il nuovo campus in Arizona

Per avviare la costruzione del nuovo impianto di produzione globale, Intel ha schierato la gru cingolata più potente del mondo, che aiuterà gli operai a dare vita allo stabilimento in Arizona.

L’incredibile macchina è la Liebherr Model LR 1300 ed è prodotta da Buckner HeavyLift Cranes: l’assemblaggio e la fase di test sono stati completati e la gru può essere messa in opera presso il campus di Ocotillo, a Chandler, in Arizona. La gru a due motori diesel inizierà a sollevare il primo del 36 tralicci in acciaio, che saranno utilizzati per creare la sovrastruttura della fabbrica: ogni traliccio pesa almeno 150 tonnellate.

A livello mondiale sono presenti solo sei gru di questo tipo, ed una volta terminato il lavoro presso la Fab 52, la LR 13000 si sposterà verso il cantiere della Fab 62 per iniziare i lavori su quest’altro sito. A livello tecnico, la gru si muove ad 1,3 Km/h, quindi molto più lentamente di una persona che cammina a passo normale.

“La gru LR 13000 utilizzata nella costruzione della fab di Ocotillo è una dei sole sei in tutto il mondo e ha un costo di 30 milioni di dollari. Dopo essere stata prodotta in Germania, è stata smontata e trasportata via nave attraverso l’Oceano Atlantico e il canale di Panama, per attraccare a Los Angeles. Da lì è stata caricata su 170 170 autoarticolati per il viaggio verso l’Arizona. L’assemblaggio di tutte le parti ha richiesto circa un mese” osserva Intel.

Nel frattempo, sempre dal fronte Intel è emerso che itest sul nodo Intel 4 sono stati un successo.