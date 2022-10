Intel scrive la storia e produce il wafer quantistico più grande di sempre!

Mentre attendiamo con impazienza la creazione della prima rete europea di PC quantistici, i principali player del mercato consumer e industriale si stanno apprestando a sfondare in questo settore. Il più attivo, come al solito, è Intel.

Ad annunciarlo sono stati gli Intel Labs che, in un comunicato stampa delle ultime ore, hanno spiegato di aver raggiunto, insieme a Components Research, "la più grande resa produttiva mai riscontrata nella fabbricazione di dispositivi spin qubit in silicio presso il centro di ricerca e sviluppo Gordon Moore Park di Hillsboro, Stati Uniti. Questo risultato rappresenta un’importante pietra miliare nella produzione di chip quantici con il processo di manifattura dei transistor di Intel". In altre parole, "un risultato storico nella sperimentazione della produzione di chip quantici".

Utilizzando spin chip di seconda generazione in ambiente criogenico (1,7 Kelvin o -271,45 °C), i ricercatori di Intel sono riusciti a isolare dodici punti quantici e quattro sensori: il dispositivo più grande mai realizzato di questa categoria, con un singolo elettrone in ogni spot su un wafer di silicio da 300 mm realizzato tramite litografia EUV, che consente di ottenere una resa produttiva del 95%.

Inoltre, prosegue Intel, "L’utilizzo di cryoprober, unito a una robusta automazione del software, ha consentito la realizzazione di più di 900 quantum dot singoli e più di 400 dot doppi sull’ultimo elettrone, che può essere caratterizzato a un grado sopra lo zero assoluto in meno di 24 ore".

Ricordiamo che solo nel 2020 Intel aveva raddoppiato le prestazioni dei computer quantistici a 28 Qubit, negando al contempo la "supremazia" di Google in questo settore.