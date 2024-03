Intel sicura: 100 milioni di PC IA in arrivo entro il 2025, domineranno il mercato laptop

Tra i tantissimi annunci di Intel al Mobile World Congress di Barcellona, ce n'è stato uno sottovalutato da quasi tutti i fan dell'hi-tech. Eppure si tratta di un dato davvero clamoroso: l'azienda, infatti, crede che entro il 2025 arriveranno ben 100 milioni di PC per l'IA sul mercato.

A riportare un numero così roboante è stato il Vice Presidente di Intel David Feng, che ha spiegato che l'azienda sta cercando di inserire l'IA in tutte le sue soluzioni proprietarie, a partire ovviamente dai PC. Già al CES di Las Vegas, il CEO della compagnia Pat Gelsinger aveva spiegato che Intel lancerà 100 milioni di PC IA entro il 2025.

Feng ha approfondito leggermente questo dato, confermando che Intel produrrà 100 milioni di CPU per l'IA - ovvero di CPU dotate di una Neural Processing Unit (NPU) dedicata specificamente ai carichi di lavoro legati all'Intelligenza artificiale - entro il 2025. Con questa dicitura, di fatto, la compagnia fa riferimento ai chip Intel Meteor Lake, presentati proprio al CES e che in queste settimane stanno arrivando sotto la scocca dei primi laptop high-end, e ai processori Intel Arrow Lake, in uscita nella seconda metà di quest'anno.

Il Vice Presidente di Intel ha poi aggiunto che, di questi 100 milioni di CPU, circa 40 milioni saranno prodotti nel 2024, mentre altri 60 milioni arriveranno nel 2025. Il boom dell'Intelligenza Artificiale, insomma, dovrebbe durare almeno per altri 12 mesi. Stando ai dati di Nikkei Asia, ciò significa che entro il prossimo anno circa il 20% del mercato PC sarà composto da computer con CPU pensate per l'IA e prodotte dal Team Blu.

Tra le altre funzioni comuni ai PC IA, inoltre, dovremmo avere un pulsante dedicato a Copilot di Microsoft, che sarà presente su ogni tastiera, e una GPU integrata di nuova generazione, che potrebbe coadiuvare la NPU nei carichi di lavoro legati all'IA, specie per quanto riguarda la generazione di immagini e di video.