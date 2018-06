Intel sogna un futuro in cui i PC saranno molto di più che semplici 'personal computer'

Per la maggior parte delle persone, il device tecnologico più usato in assoluto è sicuramente lo smartphone, ma ci sono alcune situazioni in cui l'uso di un PC è inevitabile: scrivere un documento, navigare tra i file, editare un video o comporre una canzone sono attività che richiedono per forza un personal computer.

Lo sa molto bene Microsoft, che ha intenzione di far diventare il suo Windows 10 un ottimo ambiente in cui lavorare, ma anche Intel si sta dando da fare in questo senso. Gregory Bryant, capo della divisione Client Computing, ha recentemente affermato che la compagnia si concentrerà su cinque caratteristiche in particolare, alle quali verrà affidato il compito di modellare la nuova generazione di personal computer secondo la visione dell'azienda.

Queste cinque feature sono: performance senza compromessi; connettività migliorata, anche in vista del 5g; miglioramento significativo dell'autonomia; sviluppo di nuove piattaforme, per andar oltre i convertibili e gli ormai superati 2 in 1; ed infine integrazione con l'intelligenza artificiale e con il machine learning, in modo da dare vita a macchine ancor più "intelligenti".

Ma in cosa si tradurranno questi nuovi propositi? Bryant non si è potuto sbilanciare più di tanto, ma ha affermato che potrebbero portare all'annuncio di un processore ancora più innovativo di Threadripper, un gioiellino da 18 core risalente all'anno scorso.



"Stiamo imboccando una strada che ci porterà a trasformare i personal computer in piattaforme in grado di contribuire alle attività di tutti i giorni, grazie alle quali ogni persona potrà svolgere i suoi compiti più importanti" commenta Bryant.