Intel spinge sull'IA: Lunar Lake e Arrow Lake arrivano nel 2024!

Continuano le novità dal CES 2024: a margine dell'annuncio delle nuove CPU desktop e laptop di Intel, infatti, il Team Blu si è lasciato andare e ha svelato una novità importantissima sulla sua prossima generazione di processori. Le CPU Intel Arrow Lake e Lunar Lake sono quasi pronte e verranno rilasciate nel 2024!

La notizia - riporta Tom's Hardware - è arrivata proprio dallo showfloor del CES di Las Vegas, per bocca di Michelle Johnston Holthaus, Executive Vice President di Intel per la sezione Client Computing Group. Holthaus ha spiegato che le CPU Arrow Lake e Lunar Lake sono pressoché pronte per la vendita, aggiungendo che esse si trovano "ad uno stadio profondo e finale di sviluppo". Per questo, entrambe le lineup di CPU arriveranno nel 2024.

Arrow Lake sarà una riproposizione su PC desktop degli Intel Core Ultra con architettura Meteor Lake. Al netto dei miglioramenti che verranno implementati rispetto alle CPU Meteor Lake, Holthaus ha confermato che quelli in arrivo nella seconda metà dell'anno saranno i "primi processori da gaming con capacità IA" di sempre: parole che potrebbero far storcere il naso ad AMD, che ha annunciato le APU desktop Ryzen 8000G - le prime dotate di una NPU Ryzen AI - proprio nelle scorse ore al CES.

In realtà, comunque, l'approccio di Intel e di AMD sarà pressoché lo stesso: entrambe le aziende, infatti, convertiranno per desktop le due architetture laptop delle proprie APU con supporto per l'Intelligenza Artificiale, dunque parlare di Arrow Lake una novità assoluta è piuttosto difficile. Ciononostante, dei miglioramenti di performance rispetto a Raptor Lake Refresh ci saranno, sia sulla GPU integrata che nel caso della NPU per l'Intelligenza Artificiale.

Invece, le CPU Intel Lunar Lake arriveranno su laptop, configurandosi come i veri successori di Meteor Lake. Secondo Holthaus, "i nuovi chip hanno una architettura dei Core Low-Power completamente rinnovata e apportano dei grandi miglioramenti al numero di IPC": proprio questi cambiamenti dovrebbero garantire delle performance triplicate su iGPU e NPU rispetto a Meteor Lake. La notizia più interessante, però, è che le prime CPU Lunar Lake sono già in fase di spedizione ai partner del Team Blu, che dunque potrebbero preparare i primi dispositivi con Intel Core Ultra di seconda generazione già per metà 2024.