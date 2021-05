Intel, spunta il nuovo NUC da gaming 'Beast Canyon': Ecco tutti i dettagli

A pochi giorni dal lancio ufficiale dei nuovi processori Tiger Lake-H e delle prime soluzioni Mobility con queste strabilianti CPU, Intel sarebbe in procinto di svelare un nuovo NUC da gaming basato proprio su questa nuova piattaforma.

Sposando a pieno titolo, come del resto tutti i NUC dell'azienda, la filosofia dello Small Form Factor, la nuova soluzione ultracompatta di Intel prenderà il nome di Intel NUC 11 Extreme "Beast Canyon" e vanterà una serie di interessanti vantaggi.

A partire dalla piattaforma stessa e dai vantaggi dell'architettura Willow Cove su nodo a 10 nanometri, questa nuova soluzione si discosta dal form factor della categoria per sposare una linea dai volumi più generosi in grado di consentire l'installazione di schede video desktop a dimensione piena. Benché non venga fatto riferimento ad alcun modello in particolare, è possibile presupporre che questo comporti il supporto a GPU di nuova generazione come le NVIDIA Ampere di Serie 30 e le nuove AMD RDNA2.

Fra le innumerevoli possibilità introdotte da Tiger Lake, ricordiamo il supporto a PCIe 4.0 e alle unità NVMe RAID0 avviabili, oltre alla conettività Ethernet e WiFi 6 su tecnologia Intel Killer.

Viste le tempistiche della notizia, è possibile che l'annuncio ufficiale venga fatto nel corso del keynote Intel al Computex.