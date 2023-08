Intel, spunta il programma: 'Meteor Lake' arriverà all'Innovation 2023?

Dopo aver scoperto la possibile lineup di Intel Meteor Lake, la prossima evoluzione dell'architettura ibrida di Intel continua a tenere banco tra gli appassionati di hardware, in attesa di scoprire le sorprese in arrivo nel corso della seconda metà dell'anno.

Del resto, solo da poco Intel ha annunciato l'Innovation Event 2023, dove con ogni probabilità assisteremo quantomeno al reveal dell'architettura di prossima generazione in ogni dettaglio, se non addirittura alla presentazione delle principali SKU next-gen.

Nelle ultime ore, tuttavia, la stessa azienda ha pubblicato il programma dell'evento che avrà luogo a settembre di quest'anno. A catturare l'attenzione è stata una voce in particolare, che recita "Intel Client Hardware Roadmap and the Rise of AI".

Proprio durante questo keynote dovrebbero essere svelati i primi dettagli delle prossime innovazioni hardware dedicate appunto al segmento consumer. Nelle note dell'evento, viene spiegato che "in questa sessione sapremo di più sulle più recenti piattaforme hardware client, inclusi gli anticipati processori Intel Core Ultra (nome in codice Meteor Lake), le aspettative per la nostra roadmap futura e la decisa visione di Intel sull'IA". Insomma, ci sarà molto di cui parlare lato CPU, mentre potrebbe non esserci il medesimo spazio per la grafica consumer, quindi per Intel ARC, la cui presenza fu a dir poco totalizzante nel corso dell'Architecture Day del 2021.