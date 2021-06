Intel, spunta fuori il socket LGA-18xx: prove generali per le CPU Meteor Lake?

Dopo le prime conferme ufficiali su Intel Meteor Lake, iniziano inevitabilmente a ricorrersi ipotesi e congetture su quella che sarà la terza generazione di CPU Desktop ibride di Intel dopo l'arrivo sul mercato di Alder Lake e Raptor Lake.

A tal proposito, in queste ore sta rimbalzando in rete uno scatto davvero particolare. Si tratta di una misteriosa cover protettiva in plastica per il socket delle schede madri di nuova generazione.

Come possiamo chiaramente leggere nella macro, il testo recita "LGA-17xx / LGA-18xx". Ora, è decisamente risaputo che le CPU Alder Lake, così come le successive CPU Raptor Lake, avranno un form factor diverso da quello a cui Intel ci ha abituati nelle ultime undici generazioni. Si passerà infatti dalla classica forma perfettamente squadrata da 40 mm a quella rettangolare di Alder Lake-S da 37,5 x 45 mm.

Con un cambio così drastico, non sarebbe stato fisicamente possibile mantenere lo stesso socket, dunque sappiamo che le prossime CPU, per almeno due generazioni, saranno compatibili con il socket LGA-1700.

Ma allora in che modo è rilevante questa foto? Ebbene, oggi non sappiamo ancora a che tipo di prodotti possa rispondere il socket LGA-1800, ma questo scatto è la prova tangibile che sarà retrocompatibile con la generazione precedente e, allo stesso tempo, che si tratta di un socket Intel. Potrebbe quindi avere un peso specifico non indifferente per il mondo consumer, qualora si rivelasse il socket della famiglia Meteor Lake.

Un'altra teoria suggerisce che si possa trattare di un socket per una linea totalmente inedita e ancora sconosciuta, oppure ancora dedicata alle CPU Xeon per Workstation.

Nel frattempo, ricordiamo che mancano davvero pochi mesi alla presentazione ufficiale delle CPU Alder Lake.