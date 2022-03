Intel stuzzica la community: le GPU da gaming ARC sono vicinissime

Dopo una prima apparizione di Intel ARC Alchemist su laptop, la prima generazione di schede video del team blu continua a essere al centro dell'attenzione per via della portata storica che avrà il loro arrivo sul mercato, ormai alla fine del dualismo storico tra AMD e NVIDIA.

Per questo motivo, non è certamente passato inosservato l'ultimo post di Intel sul suo profilo ufficiale Twitter. In effetti, si tratta di un clamoroso teaser di quello che sta per succedere, ormai fra una manciata di ore.

L'appuntamento, come si legge nel post, è fissato per il 30 marzo 2022. In allegato, il produttore ha lasciato anche un breve video in cui è possibile apprezzare la sagoma di un laptop, segno inequivocabile del fatto che la priorità dovrebbe essere data, seguendo i recenti rumor, alle GPU per il segmento notebook e solo in una seconda ondata verranno poi lanciate le schede video Desktop con architettura Xe HPG-DG2.

Insomma, ormai è tutto pronto e come se non bastasse anche il supporto tecnico di Intel ha ribadito come non ci siano equivoci nel velato annuncio, con un energico "Certo! Siamo vicinissimi al lancio delle nostre nuove soluzioni grafiche Intel Arc. I dispositivi OEM equipaggiati con le GPU Intel Arc verranno lanciati entro la fine di questo mese. Potrete dare una prima occhiata alle nostre schede grafiche discrete per laptop il 30 marzo alle 8 di mattina (PST)". Appuntamento, quindi, per il 30 alle 16 ora italiana.

Tutto pronto anche per le piattaforme energetiche di nuova generazione. Infatti, sempre Intel ha svelato lo standard ATX 3.0 per soluzioni a maggiore efficienza energetica.