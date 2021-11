Intel supera Apple: Alder Lake più prestanti di M1 Max, ma ci sono problemi

In seguito all'annuncio da parte di Apple dei chip M1 Pro e M1 Max, il mondo tech è tornato a discutere in merito ai processori dei Mac. Infatti, chiaramente c'è la questione Intel, che Apple ha "abbandonato" da tempo.

Per chi non lo sapesse, la succitata società ha fornito all'azienda di Tim Cook i chip per i Mac per lungo tempo, ma poi quest'ultima ha deciso di percorrere un'altra strada. In questo contesto, Intel ha affermato di voler riconquistare Apple, ovviamente realizzando chip migliori rispetto a quelli della società di Cupertino.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da MacRumors, stanno arrivando i primi segnali interessanti in tal senso. Infatti, come i più informati tra di voi ben sapranno, Intel ha presentato i processori Alder Lake, che rappresentano la dodicesima generazione di chip. In questo contesto, i primi giorni in seguito all'annuncio hanno visto il diffondersi di benchmark legati ai nuovi processori, che stanno delineando un quadro interessante.

Più precisamente, i test legati alla nota piattaforma Geekbench 5 lasciano intendere che il chip "top di gamma" Intel Core i9-12900K sia in grado di offrire prestazioni in multi-core di circa 1,5 volte superiori rispetto a M1 Max. Il processore di Intel fa infatti registrare circa 18.500 punti, mentre la soluzione dell'azienda di Tim Cook si "ferma" a circa 12.500 punti. Tra l'altro, anche Intel Core i7-12700K supera M1 Pro e M1 Max su Geekbench 5.

Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: a quanto pare Apple ha intenzione di usare M1 Max (o M1 Pro) anche per quel che riguarda gli iMac, quindi il confronto assume più senso in ambito desktop. Insomma, sembra proprio che Intel stia cercando di dare parecchio filo da torcere a Tim Cook e soci.

Attenzione però: ci sono alcune questioni da tenere in considerazione. Infatti, nonostante basandosi sui benchmark la soluzione di Intel risulti più prestante in multi-core, c'è da dire che M1 Max è particolarmente meno energivoro rispetto a Core i9-12900K.

Per il resto, ricordiamo che attualmente ci sono un po' di problemi con i chip Intel Alder Lake. Infatti, come approfondito ulteriormente anche da ArsTechnica, i "grattacapi" legati alla compatibilità delle CPU Alder Lake con alcuni DRM non stanno consentendo agli utenti di giocare come si deve a decine di titoli. Bisogna infatti attendere fix o trovare workaround, aspetto che sta facendo un po' storcere il naso a non poche persone.