Intel 'svela' il design delle GPU Arc per desktop con... un autobus!

Poco dopo avervi parlato delle prestazioni delle GPU Intel Arc A550M e A770M, scopriamo oggi un nuovo dettaglio sulle schede video per desktop del produttore di Santa Clara. A quanto pare, infatti, Intel ha svelato il design delle sue GPU da gaming in un modo decisamente poco convenzionale.

Nello specifico, le nuove schede sono comparse su dei poster appiccicati sul lato di un autobus. No, non stiamo scherzando: Intel ha infatti deciso di portare le sue schede grafiche per desktop alla LANfest del Colorado, che si terrà a fine settembre, e per farlo si sarebbe inventata una postazione da gaming mobile d'eccezione.

L'ultima trovata pubblicitaria di Intel è infatti un autobus noto come "Intel Arc Gaming Bus", che dovrebbe ospitare una serie di ben 30 postazioni da gaming basate su degli Intel NUC 12 Extreme di serie Dragon Canyon. I NUC 12 sono dei sistemi desktop basati sulle CPU Alder Lake di Intel, che dovrebbero uscire nella seconda metà del 2022 e che dovrebbero integrare delle GPU Arc.

In altre parole, al LANfest del Colorado Intel porterà delle postazione da gaming tutte sviluppate in-house, e sembra aver già preparato la sua postazione su ruote per l'occasione. Come potete vedere dalle foto dell'Intel Arc Gaming Bus che trovate in calce, infatti, l'autobus è già stato ricoperto con i poster relativi ai prodotti Intel di nuova generazione, tra cui troviamo proprio le GPU Arc.

L'unica immagine che mostra una scheda video Arc, purtroppo, è piuttosto sgranata, ma ci permette di dare un'occhiata ad una scheda grafica con due ventole di raffreddamento e un design decisamente più spesso a quello a cui siamo solitamente abituati. Con ogni probabilità, la scheda sarà una Arc A770 o addirittura una Arc A780.