Intel svela dettagli su nuovi chip per mining criptovalute: prevista crescita esponenziale

In vista del reveal ufficiale del chip Intel per il mining di criptovalute, fissato al 23 febbraio prossimo, la società statunitense tramite Raja Koduri ha annunciato i piani ufficiali dell’azienda per entrare nel mercato del mining di criptovalute con i suoi chip ad alta efficienza energetica.

Il post pubblicato sul blog ufficiale parla chiaro: i nuovi componenti, tra cui gli ASIC Bonanza Mine in arrivo nel contesto dell’evento citato in apertura, dovrebbero arrivare nel corso del 2022-2023 nella loro prima generazione, aiutando colossi come Argo Blockchain, GRIID Infrastructure e BLOCK – di proprietà dell’ex CEO di Twitter, Jack Dorsey – a seguire il ritmo di crescita previsto per il mercato del mining di 2,8 miliardi di Dollari dal 2021 al 2025.

Per raggiungere tale scopo, Intel ha annunciato oggi la creazione di Custom Compute Group, nuova divisione all’interno della Business Unit Accelerated Computing and Graphics (AXG) di Koduri stesso che si occuperà della progettazione e costruzione dell’hardware blockchain del team blu.

Come spiegato da Raja Koduri, “Intel Labs ha dedicato decenni di ricerca alla crittografia, alle tecniche di hashing e ai circuiti a bassissima tensione. Ci aspettiamo che le nostre innovazioni forniscano un acceleratore blockchain con prestazioni per watt oltre 1000 volte migliori rispetto alle GPU tradizionali per il mining basato su SHA-256. Per supportare questa e altre tecnologie emergenti, abbiamo costituito il nuovo Custom Compute Group. L'obiettivo di questo team è costruire piattaforme personalizzate ottimizzate per i carichi di lavoro dei clienti, tra cui blockchain e altre opportunità di supercalcolo”.

A occuparsi della produzione effettiva dei chip dovrebbe essere in parte Intel e in parte TSMC, alla quale dovrebbe venire affidata circa il 25% della produzione con aumento negli anni successivi. Per ogni maggiore dettaglio ufficiale, però, dovremo attendere la conferenza del 23 febbraio 2022.

Il team di Santa Clara, tra l’altro, sembrerebbe vicino al posticipo delle GPU ARC Alchemist.