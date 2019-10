Intel svela 'Element', il PC modulare per i NUC next-gen

Intel ha svelato Element, il PC modulare di nuova generazione che include CPU, memorie, disco rigido e altre feature in un'unica scheda dual-slot che punta a rivoluzionare il modo in cui vengono assemblati i computer desktop.

I colleghi di AnandTech hanno avuto la possibilità di mettere le mani sul nuovo NUC. Element è un modulo pensato per i NUC next-gen di Intel, il Quartz Canion, progettato per le workstation e destinato ad usi professionali e il Phantom Canion, sviluppato per il gaming. Nel caso specifico la "scheda" era predisposta per una CPU della serie Intel Xeon o Intel Core, due slot SO-DIMM LPDDR4, due porte M.2 per l'archiviazione e svariate porte I/O tra cui una Thunderboalt 3, HDMI, Ethernet, USB e Wi-Fi. Il modulo è provvisto di connettore a 8 pin che suggerisce un TDP di 150/200 watt. Ovviamente Element può essere personalizzato e immaginiamo che verrà reso disponibile in diverse varianti e configurazioni.

Element si connette al NUC tramite porta PCI-e e può supportare, teoricamente, una scheda grafica di discreta potenza. Con la prossima generazione è facile immaginare che verranno aggiunti i protocolli PCI-e 4.0. I piani di Intel prevedono una consegna ai produttori per il primo quarto del 2020, questo significa che già dalla metà del prossimo anno potremmo vedere i primi PC modulari sul mercato. Una soluzione non certo nuova ma che inizia a mettere sul piatto prestazioni, almeno sulla carta, competitive.