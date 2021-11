Intel elenca i giochi non ancora compatibili con Alder Lake e come risolvere

In seguito all'annuncio dei processori Intel Alder Lake, in molti hanno iniziato a chiedersi quanti e quali giochi potessero essere compatibili già al lancio con le nuove CPU che, ricordiamo, presentano anche un'architettura completamente rinnovata.

Una generazione d'impatto, la più grande innovazione da anni. Ma quali giochi sono compatibili con la più potente CPU sulla piazza? La risposta viene direttamente da Intel.

Il produttore, infatti, ha recentemente pubblicato una lista dei maggiori titoli attualmente incompatibili. Si tratta principalmente di giochi protetti dai DRM Denuvo e la lista verrà aggiornata su questa pagina man mano che verrà aggiunto il supporto tramite patch. Tra le possibilità, sporadici crash oppure impossibilità totale all'avvio.

I titoli contrassegnati con l'asterisco sono incompatibili su Windows 11, gli altri anche su Windows 10:

Anthem*

Bravely Default 2*

Fishing Sim World*

Football Manager 2019*

Football Manager Touch 2019*

Football Manager 2020*

Football Manager Touch 2020*

Legend of Mana*

Mortal Kombat 11*

Tony Hawks Pro Skater 1 and 2*

Warhammer I*

Assassin’s Creed: Valhalla*

Far Cry Primal*

Fernbus Simulator*

For Honor*

Lost in Random*

Madden 22*

Maneater*

Need for Speed – Hot Pursuit Remastered*

Sea of Solitude*

Star Wars Jedi Fallen Order*

Tourist Bus Simulator*

A questi vanno poi aggiunti i giochi formalmente incompatibili ma avviabili mediante il workaround dello Scroll Lock:

Ace Combat 7*

Assassins Creed Odyssey*

Assassins Creed Origins*

Code Vein*

eFootball 2021*

F1 2019*

Far Cry New Dawn*

FIFA 19*

FIFA 20*

Football Manager 2021*

Football Manager Touch 2021*

Ghost Recon Breakpoint*

Ghost Recon Wildlands*

Immortals Fenyx Rising*

Just Cause 4*

Life is Strange 2*

Madden 21*

Monopoly Plus*

Need For Speed Heat*

Scott Pilgrim vs The World*

Shadow of the Tomb Raider*

Shinobi Striker*

Soulcalibur VI*

Starlink*

Team Sonic Racing*

Total War Saga - Three Kingdoms*

Train Sim World*

Train Sim World 2*

Wolfenstein Youngblood*

Per aggirare temporaneamente il problema, Intel ha proposto questa guida in cui viene spiegato come avviare ugualmente i titoli presenti in quest'ultima lista. Per farlo, occorre andare nel BIOS, abilitare la funzionalità Legacy Game Compatibility Mode, salvare le modifiche e riavviare Windows. A questo punto, prima di lanciare il gioco abilitare da tastiera il Blocco scorrimento e disabilitarlo una volta chiusa l'attività.