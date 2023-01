Intel svela piani di lancio CPU e GPU fino 2024: cosa arriverà quest'anno?

Nella giornata di oggi abbiamo già parlato del 2022 chiuso da Intel in profondo rosso e del 2023 iniziato in salita. Ciononostante, i programmi di lancio per i prossimi anni sono molto allettanti e ben promettenti, dato che la società di Pat Gelsinger ha tante novità in arrivo: ecco tutte le CPU e GPU Intel in arrivo in futuro.

La società ha dato alcune conferme importanti a investitori e fan nelle ultime ore svelando la roadmap – parziale – dei lanci fino al 2026. Nel corso di quest’anno è certo soltanto il debutto di due importanti serie di prodotti: Meteor Lake ed Emerald Rapids, processori rispettivamente pensati per PC/laptop e Workstation, ma solo dopo il debutto a febbraio dei processori Raptor Lake Mobile e Sapphire Rapids per workstation.

Inoltre, Intel ribadisce i suoi piani per Lunar Lake, il prossimo prodotto per laptop a basso consumo, confermando che arriveranno nel 2024 assieme ai processori Granite/Sierra e alle schede grafiche Arc Battlemage. Di seguito trovate la roadmap completa confermata da Intel assieme a qualche rumor e previsione proveniente dai tipster del settore:

8 febbraio 2023: (CPU) Intel Raptor Lake 13a Gen Mobile

15 febbraio 2023: (CPU) Intel Sapphire Rapids Workstation

Q3 2023: (GPU) Intel Alchemist+ [rumor]

Q3 2023: (CPU) Intel Raptor Lake Refresh [rumor]

Seconda metà 2023: (CPU) Intel Meteor Lake [ufficiale]

[ufficiale] Seconda metà 2023: (CPU) Emeralds Rapids [ufficiale]

2024: (CPU) Lunar Lake [ufficiale]

2024: (GPU) Arc Battlemage [ufficiale]

[ufficiale] 2024: (CPU) Granite/Sierra [ufficiale]

2025 o dopo: (GPU) Arc Celestial [previsione]

2026 o dopo: (GPU) Arc Druid [previsione]

Naturalmente, consigliamo di prendere tutte le voci non confermate con le pinze, attendendo l’annuncio definitivo da parte del gigante statunitense.

Nel mentre, sembra che stia arrivando anche un maxi-aggiornamento ai driver Intel Arc.