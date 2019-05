Intel svela i processori Ice Lake di decima generazione

Al Computex 2019 di Taipei, Intel ha tolto il velo dai processori Ice Lake di decima generazione, che sono già disponibili per i produttori di PC e debutteranno sul mercato entro la fine dell'anno. Basate sul processo produttivo a 10 nm, la linea è caratterizzata da chip Core i3, i5 ed i7.

Secondo Intel, i chip avranno fino a quattro core ed otto thread, con frequenza massima con via tecnologia Turbo Boost in grado di spingersi fino a 4,1 GHz. La componente GPU invece può raggiungere una frequenza di clock di 1,1 GHz.

Intel si è concentrata principalmente su due aeree per questa generazione: l'intelligenza artificiale e la grafica. Attraverso queste CPU, il produttore mira a portare l'intelligenza artificiale di fascia alta anche sui laptop. La compagnia promette infatti prestazioni in questo campo fino a 2,5 volte superiori rispetto ai chip di ottava generazione, il tutto grazie alla tecnologia "Deep Learning Boost" integrata.

Dal punto di vista grafico, l'architettura Intel Gen11 dovrebbe fornire dei miglioramenti importanti. Rispetto ai chip di ottava generazione, Intel afferma che la GPU Gen11 Iris Plus è in grado di raddoppiare le prestazioni, ma chiaramente per i videogiocatori è comunque consigliabile affidarsi ad una soluzione a parte rispetto a quella integrata.

Infine, i chip 10 Gen offrono l'integrazione del Thunderbolt 3 e WiFi 6, in grado di fornire velocità superiori ad 1 Gbps.

Intel ha anche svelato la nuova serie di processori Core X-Series per i creatori di contenuti che debutteranno questo autunno con frequenze e velocità di memoria più elevate.

Nella giornata di ieri invece la società aveva svelato il Core i9-9900KS.