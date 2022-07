Intel svela a sorpresa la ARC A750 Limited Edition: ecco le prestazioni

A distanza di una manciata di ore dal leak del design della Intel ARC A750, Ryan Shrout di Intel è apparso in un video sul canale ufficiale per raccontarci, totalmente a sorpresa, qualcosa in più sulla nuova scheda video discreta da gaming.

Nel corso di una brevissima overview di tre minuti, il responsabile marketing di Intel Graphics ha spiegato che ormai manca davvero pochissimo all'approdo sul mercato di questa tanto attesa GPU, che dovrebbe rappresentare il prodotto di punta della serie per i prossimi mesi.

Ovviamente, oltre a mostrare ufficialmente il design della scheda video, Shrout ha anche messo alla prova la GPU con lo strumento di benchmark integrato di Cyberpunk 2077, arrivato con la patch 1.5, a risoluzione 1440p con preset "Alto". Il risultato a schermo ci parla di 60,79 FPS di media, con minimi a 50,54 e punte fino a 77,92 fotogrammi al secondo.

Il breve contenuto si conclude con una carrellata di punteggi ottenuti su alcuni titoli recenti e gettonati, tra cui Fortnite, Borderlands 3, Control e F1 2021, con una comparativa tra la A750 e la RTX 3060, che sembrerebbe mostrare un minore spunto rispetto alla nuova proposta del team blu.

Interessante, quindi, che sia la stessa Intel a collocare la sua scheda in un testa a testa con la fascia media di NVIDIA, mostrandoci come, al netto delle speculazioni degli ultimi mesi, la sua proposta possa produrre interessanti risultati anche al di fuori dei benchmark sintetici.