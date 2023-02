Intel taglia il prezzo alla sua ARC A750, che diventa sempre più 'best buy'

Intel, che potrebbe presto abbassare i prezzi delle CPU Alder Lake, ha già portato a termine la sua prima mossa strategica dell'anno, vale a dire un corposo taglio sul prezzo su una delle sue migliori schede video da gaming della Serie ARC Alchemist.

Stiamo parlando della A750, che diventa a pieno titolo una delle proposte più allettanti nella fascia media grazie al pieno supporto al Ray Tracing e alla tecnologia di upsampling in Deep Learning proprietaria Intel XeSS. Attualmente offerta a partire da 249 dollari invece dei 279 dollari di partenza, la Intel ARC A750 è destinata a subire lo stesso trattamento anche dalle nostre parti, benché non sia ancora chiaro di quanto verrà scontata nel Vecchio Continente.

Ricordiamo che sin dal lancio questa scheda ha dimostrato di essere ben collocata sul mercato, ma nel tempo i driver sempre più ottimizzati ne hanno migliorato le prestazioni fino al 77%, rendendola ora un vero e proprio asso nella manica per chi era intenzionato a puntare alla RTX 3060 di NVIDIA, di cui è diretta rivale a un prezzo quasi dimezzato.

A renderla ancora più appetibile sono anche i prezzi di mercato, decisamente più contenuti rispetto alla proposta di NVIDIA, complice probabilmente anche una minore domanda dovuta a una notorietà ancora da raggiungere per Intel in questo segmento.

Ricordiamo che a pesare finora sulle prestazioni delle schede del team blu è stato un non meglio precisato collo di bottiglia software. Per questo motivo, l'arrivo di un nuovo driver per Intel ARC ha risolto gran parte dei problemi, soprattutto nelle prestazioni in DirectX9.