Intel taglia il prezzo della Arc A750: gara a tre sulla fascia media?

Mentre le specifiche della AMD Radeon RX 7600 ci fanno pensare che la scheda video di fascia medio-bassa del Team Rosso non riuscirà ad impensierire la RTX 4060 Ti di NVIDIA, una bordata al Team Verde potrebbe arrivare da Intel, che ha tagliato il prezzo della Arc A750 proprio in tempo per il lancio delle due GPU rivali di nuova generazione.

Riporta infatti VideoCardZ che la Intel Arc A750 Limited Edition costa ora 199 Dollari negli Stati Uniti, mentre un taglio di prezzo su tutti gli altri mercati globali sembra essere imminente. La Arc A750 è uno dei migliori modelli di scheda video Intel Arc di prima generazione, con una GPU ACM-G10 in versione cut down e 8 GB di VRAM, esattamente la stessa quantità di memoria della Radeon RX 7600 e della RTX 4060 Ti 8 GB.

La Intel Arc A750 è stata lanciata a 289 Dollari lo scorso ottobre e ha già subito un taglio di prezzo di 40 Dollari a cavallo delle festività natalizie, scendendo a 249 Dollari. Ora, con il nuovo taglio, la versione reference della scheda (quella prodotta cioè da Intel, e non dai suoi AIB) scende a 199 Dollari sul mercato americano, risultando la prima GPU Intel Arc di serie 700 a superare in negativo la soglia dei 200 Dollari.

Con un pricetag così aggressivo, sembra ovvio che lo scopo di Intel sia quello di risultare più appetibile di NVIDIA e AMD sulla fascia medio-bassa, puntando tutto sul basso prezzo delle sue GPU: la Arc A750, infatti, costerà circa 70 Dollari in meno della Radeon RX 7600 (che verrà lanciata a 269 Dollari, secondo i rumor) e viene proposta alla metà della RTX 4060 Ti 8 GB, che sfiora i 400 Dollari sul mercato americano.

Ovviamente, un prezzo simile ha una contropartita piuttosto importante: la Arc Alchemist A750 non è potente quanto le due rivali, poiché secondi i benchmark di Intel la GPU riesce a battere (di poco) una NVIDIA RTX 3060 di scorsa generazione. È pressoché impossibile, dunque, che la scheda possa superare una RTX 4060 Ti o una Radeon RX 7600. Al contempo, le due GPU che potrebbero confrontarsi ad armi pari con le schede di nuova generazione del Team Rosso e del Team Verde, la Arc Alchemist A770 8 GB e la A770 16 GB, sono ancora proposte al prezzo di listino, pari rispettivamente a 329 e 349 Dollari.