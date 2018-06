Intel: il teaser del processore a 28 core che arriverà entro quest'anno

Annuncio abbastanza singolare quello fatto oggi da Intel nella cornice dell'edizione 2018 del Computex di Taipei. Infatti, la società californiana ha annunciato un nuovo processore a 28 core, in arrivo entro la fine di quest'anno.

La presentazione della CPU in questione è avvenuta in un breve lasso di tempo e Intel non ha rilasciato molti dettagli in merito, se non il fatto che sarà disponibile nel 2018. Tuttavia, stando a quanto riportato dai colleghi di The Verge, un portavoce dell'azienda avrebbe dichiarato che si tratta di un processore single-socket con 56 thread e 28 core operanti alla frequenza massima di 5 GHz in Turbo Boost. Il clock base sarebbe di 2,7 GHz. D'altronde, sul palco dell'evento è stato fatto vedere un impressionante punteggio di 7334, fatto registrare dalla CPU in questione su Cinebench. Per farvi un paragone, Core i9-7980 XE, una delle CPU più prestanti di Intel attualmente disponibili sul mercato, raggiunge un punteggio di circa 3300.





Se la società di Santa Clara riuscirà veramente a immettere sul mercato un prodotto del genere, ilper quanto riguarda i processori multicore sarebbe netto. Pensate, infatti, che al momento le soluzioni più prestanti di Intel e AMD hanno rispettivamente(Core i9 Extreme)(Threadripper). Capite bene, dunque, che l'arrivo della CPU in questione potrebbe portare grandi benefici sia alle workstation che ai PC destinati al mercato consumer. Tuttavia, ricordiamo che questa soluzione, che dovrebbe chiamarsi, è principalmente rivolta al mercato HEDT (High End Desktop). Non abbiamo ulteriori informazioni per quanto riguarda disponibilità e prezzo, ma i colleghi di The Verge parlano di un costo che. Staremo a vedere.